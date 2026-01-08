U18 Voleybol Millileri Karadağ'ı Yendi

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki üçüncülük maçında Karadağ'ı 3-1 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Karadağ'da oynanan karşılaşmayı 23-25, 25-15 ve 23-25, 21-25'lik setlerle 3-1 kazandı.
Milliler turnuvayı 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamladı.
18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılabilmek için mart ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası 2. Raunt Elemeleri'nde mücadele verecek.
