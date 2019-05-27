Son Dakika Haberleri: U21 Ligi 34.Hafta

U21 Ligi 34.Hafta

1 saat önce

U21 Liginin son haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu ve sezonu 15 puanla son sırada tamamladı.

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U21 Liginin son haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu ve sezonu 15 puanla son sırada tamamladı.

Stat: Kadir Has Dış Saha

Hakemler: Burak Demirkıran xx, Onur Tek xx, Şükrü Mert xx

İstikbal Mobilya Kayserispor U21: Doğan Alemdar x, Kürşat Kubilay Yeniay x (Abdullah Gürbüz x dk 46), Samet Ali Özbek x (Sezer Sever x dk 75), Batuhan İlhan x, Uğurcan Gülay x, Halil Furkan Sevinç x, Bora Barlas x, İsmail Dayı x, Selahattin Seyhun x, Anıl Aydoğan x, Burak Şeftali x (Volkan Gülsever x dk 68)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor U21: Kerem Civelek xx, Ali Yılmaz xx (Berhan Tektaş x dk 60), Cengizhan Bayrak xx, Can Yapa xx, Süleyman Can xx (Muhammet Emin Ketim x dk85), Faruk Korkmaz xx, Ramazan Üzer xx, Ramazan Acar xx, (Hasan Kaya x dk 77), Osman Şentürk xx, Muhammed Furkan Özhan xx, Ahmet Hasan İmer xx

Goller: Anıl Aydoğan dk 56, Selahattin Seyhun dk 75 (pen) (İstikbal Mobilya Kayserispor U21) Ramazan Üzer dk 45+1, Muhammed Furkan Özhan dk 68-90+3 (Büyükşehir Belediye Erzurumspor U21)

Sarı Kartlar: Selahattin Seyhun, Halil Furkan Sevinç (İstikbal Mobilya Kayserispor U21) Ramazan Üzer, BEhan Tektaş ((Büyükşehir Belediye Erzurumspor U21)

Kırmızı Kart: Osman Şentürk (Büyükşehir Belediye Erzurumspor U21) - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:39 Kaynak: İHA
Spor
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