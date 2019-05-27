U21 Ligi 34.Hafta

U21 Liginin son haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor
sahasında oynadığı maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'a 3-2 mağlup oldu ve sezonu 15 puanla son sırada tamamladı.
Stat: Kadir Has
Dış Saha
Hakemler: Burak Demirkıran xx, Onur Tek
xx, Şükrü Mert xx
İstikbal Mobilya Kayserispor U21: Doğan Alemdar x, Kürşat Kubilay Yeniay
x (Abdullah Gürbüz
x dk 46), Samet Ali Özbek
x (Sezer Sever x dk 75), Batuhan İlhan x, Uğurcan Gülay
x, Halil Furkan Sevinç x, Bora
Barlas x, İsmail Dayı x, Selahattin Seyhun x, Anıl Aydoğan
x, Burak Şeftali x (Volkan Gülsever x dk 68)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor U21: Kerem Civelek xx, Ali Yılmaz xx (Berhan Tektaş x dk 60), Cengizhan Bayrak xx, Can Yapa xx, Süleyman Can
xx (Muhammet Emin
Ketim x dk85), Faruk Korkmaz
xx, Ramazan Üzer xx, Ramazan Acar
xx, (Hasan Kaya
x dk 77), Osman Şentürk
xx, Muhammed Furkan
Özhan xx, Ahmet Hasan
İmer xx
Goller: Anıl Aydoğan dk 56, Selahattin Seyhun dk 75 (pen) (İstikbal Mobilya Kayserispor U21) Ramazan Üzer dk 45+1, Muhammed Furkan Özhan dk 68-90+3 (Büyükşehir Belediye Erzurumspor U21)
Sarı Kartlar: Selahattin Seyhun, Halil Furkan Sevinç (İstikbal Mobilya Kayserispor U21) Ramazan Üzer, BEhan Tektaş ((Büyükşehir Belediye Erzurumspor U21)
Kırmızı Kart: Osman Şentürk (Büyükşehir Belediye Erzurumspor U21) - KAYSERİ