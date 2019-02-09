Son Dakika Haberleri: U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası Devam Ediyor

U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası Devam Ediyor

16 dakika önce

Kahramanmaraş Osman Sayan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda heyecan sürüyor.

U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası Devam Ediyor, System.String[]
Kahramanmaraş Osman Sayan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle;

57 KG

1- ANK5 TEDŞ/ ŞABAN KIZILTAŞ

2- ANK4 ŞEKR/ HAFIZCAN HASDEMİR

3- KMR3 BÜY/ ALİ GÜRSOY

3- KMR3 BÜY/ MEHMET YÜCE

65 KG

1- İST3 BÜY/ SELİM KOZAN

2- ANK5 TEDŞ/ TOLGA AKYÜZ

3- İST3 BÜY/ MELİH KAYA

3- ANK5 TEDŞ/ UTKU DOĞAN

74 KG

1- İST3 BÜY/ FAZLI ERYILMAZ

2- ANK1 ASKİ/ İSA DEMİR

3- İST5 SANC/ ABDULVASİ BALTA

3- ANK5 TEDŞ/ BULUTHAN ÖKSÜZ

86 KG

1- İST5 SANC/ ARİF ÖZEN

2- ANK1 ASKİ/ MAHMUT ÖZKAYA

3- İST3 BÜY/ MİRAÇ GÜMÜŞ

3- İST5 SANC/ MERT ÇIKMAZ

97 KG

1- ANK1 ASKİ/ İBRAHİM ÇİFTÇİ

2- KMR3 BÜY/ FEYZULLAH AKTÜRK

3- İST3 BÜY/ ONUR ALKANOĞLU

3- SMS2 FER/ EMİRHAN TOPAL

Öte yandan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, şampiyonaya katkılarından dolayı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile Avrupa ve dünya şampiyonu Harun Doğan'a plaket takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:59 Kaynak: DHA

Harun Doğan, Kahramanmaraş, Türkiye, Spor
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