U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası Devam Ediyor

Kahramanmaraş
Osman Sayan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen U23 Türkiye
Serbest Güreş Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. Bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle;
57 KG
1- ANK5 TEDŞ/ ŞABAN KIZILTAŞ
2- ANK4 ŞEKR/ HAFIZCAN HASDEMİR
3- KMR3 BÜY/ ALİ GÜRSOY
3- KMR3 BÜY/ MEHMET YÜCE
65 KG
1- İST3 BÜY/ SELİM KOZAN
2- ANK5 TEDŞ/ TOLGA AKYÜZ
3- İST3 BÜY/ MELİH KAYA
3- ANK5 TEDŞ/ UTKU DOĞAN
74 KG
1- İST3 BÜY/ FAZLI ERYILMAZ
2- ANK1 ASKİ/ İSA DEMİR
3- İST5 SANC/ ABDULVASİ BALTA
3- ANK5 TEDŞ/ BULUTHAN ÖKSÜZ
86 KG
1- İST5 SANC/ ARİF ÖZEN
2- ANK1 ASKİ/ MAHMUT ÖZKAYA
3- İST3 BÜY/ MİRAÇ GÜMÜŞ
3- İST5 SANC/ MERT ÇIKMAZ
97 KG
1- ANK1 ASKİ/ İBRAHİM ÇİFTÇİ
2- KMR3 BÜY/ FEYZULLAH AKTÜRK
3- İST3 BÜY/ ONUR ALKANOĞLU
3- SMS2 FER/ EMİRHAN TOPAL
Öte yandan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın
, şampiyonaya katkılarından dolayı Ak Parti
Kahramanmaraş Milletvekili
ve TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç
, Dulkadiroğlu
Belediye Başkanı Necati Okay
ile Avrupa
ve dünya şampiyonu Harun Doğan
'a plaket takdim etti.