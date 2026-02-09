Uber, Getir'in Yemek Teslimatını Satın Alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Uber, Getir'in Yemek Teslimatını Satın Alıyor

09.02.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uber, Getir'in Türkiye'deki yemek teslimat işini 335 milyon dolara satın aldı. İşlem 2026'da tamamlanacak.

Uber'in Getir'in Türkiye'deki yemek teslimatı işinin tamamını 335 milyon dolar nakit karşılığında satın alacağı bildirildi.

Uber tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimde, şirketin 8 Şubat'ta Mubadala Investment Company ile Türkiye'de Getir Perakende Lojistik AŞ'nin yemek, market, perakende ve su teslimatını kapsayan teslimat portföyüne ilişkin bir anlaşmaya vardığı belirtildi.

Bildirimde, satın alma işleminin aşamalı olarak yapılandırıldığı, bu kapsamda ilk aşamada Getir'in yemek teslimatı işinin tamamının, nakit ve borçtan arındırılmış bazda 335 milyon dolar nakit karşılığında satın alınması konusunda anlaşıldığı kaydedildi.

Ayrıca Uber'in Getir'in market, perakende ve su teslimat işinde yüzde 15 pay almak üzere 100 milyon dolar yatırım yapacağı belirtilen bildirimde, söz konusu teslimat portföyünün geri kalanının satın alınmasının, belirli operasyonel ve finansal performans koşullarının sağlanmasına bağlı olarak gelecek birkaç yıl içinde tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

Bildirimde, işlemin düzenleyici kurum onaylarına ve işlemin tamamlanmasına dair diğer koşullara tabi olduğu, yemek teslimatı işinin satın alımının 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Uber, Getir'in Türkiye'deki yemek, market, çarşı ve su portföyünün satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Uber ve Getir'den yapılan açıklamaya göre, anlaşma, Getir'i ve Trendyol Go'yu Uber çatısı altında buluşturacak.

İşlemin onaylanmasının ardından Uber, Getir ve Trendyol Go'nun farklı yetkinliklerini bir araya getirerek ekosistemin büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Finans, Getir, Uber, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uber, Getir'in Yemek Teslimatını Satın Alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti

19:06
Kante oynuyor mu Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının 11’leri belli oldu
Kante oynuyor mu? Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının 11'leri belli oldu
18:17
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı
18:01
ABD petrol tankerine el koydu
ABD petrol tankerine el koydu
17:51
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
17:30
Bebek Otel’in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
17:22
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 19:26:41. #7.11#
SON DAKİKA: Uber, Getir'in Yemek Teslimatını Satın Alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.