UBTECH ve Airbus'tan Robot İşi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

UBTECH ve Airbus'tan Robot İşi

21.01.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UBTECH Robotics, Airbus'a insansı robot tedarik edecek, üretim alanında işbirliği yapacak.

GUANGZHOU, 21 Ocak (Xinhua) -- Çinli insansı robot geliştiricisi UBTECH Robotics, Avrupa havacılık devi Airbus'ın üretim tesislerinde kullanılacak insansı robotları tedarik etmek üzere anlaşma imzaladı.

Merkezi Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde bulunan UBTECH Robotics'ten çarşamba günü yapılan açıklamada, Airbus'ın UBTECH Robotics'in geliştirdiği Walker S2'yi üretim tesislerinde kullanmak üzere satın aldığını ve bu iş birliğinin insansı robotların havacılık üretimindeki uygulama potansiyelini araştırma ve test etme amacı taşıdığını duyurdu.

UBTECH, geçtiğimiz yıl ABD'li yarı iletken üreticisi Texas Instruments ile de benzer bir ortaklık kurmuştu. Söz konusu işbirlikleri, insansı robotların havacılık ve otomotiv imalatı, tüketici elektroniği, akıllı lojistik ve yarı iletken üretimi gibi farklı endüstriyel sektörlerde kullanımını araştıran UBTECH'in uluslararası pazarda işbirliği ve uygulama alanlarını genişlettiğine işaret ediyor.

UBTECH, 2025'te insansı robotları için toplam sipariş tutarının 1,4 milyar yuan (yaklaşık 200 milyon ABD doları) seviyesine ulaştığını ve endüstriyel insansı robotlarının üretim kapasitesinin 2026 yılında 10.000 adedin üzerine çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Şirket, iç pazarın ötesinde Avrupa ve ABD gibi yurtdışı üretim pazarlarına girme çabalarını artırdığını açıkladı.

UBTECH'in kasım ayında seri üretimine başladığı insan boyutlarındaki (tam boyut) endüstriyel insansı robot modeli Walker S2, 1,76 metre boyunda ve otonom pil değiştirme özelliğine sahip.

Sektöre ilişkin bir rapor, Çinli robotik firmalarının 2025 yılında küresel ölçekte insansı robotların en büyük üreticileri arasında öne çıktığını ve Çin'in bu alandaki imalat kapasitesinin hızla arttığını ortaya koydu.

Londra merkezli teknoloji danışmanlık şirketi Omdia tarafından yayımlanan rapora göre Shanghai merkezli AgiBot, geçen yıl 5.100 adedin üzerinde yıllık sevkiyat hacmine ulaşarak, küresel insansı robot pazarında yüzde 39 pay elde etti ve sevkiyat hacmi ve pazar payı açısından dünya lideri oldu. AgiBot'u 4.200 adet sevkiyat hacmiyle Unitree ve 1.000 adet sevkiyat hacmiyle UBTECH izledi.

Kaynak: Xinhua

Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UBTECH ve Airbus'tan Robot İşi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

16:58
Trump’ın “Dünyayı değiştirecek“ denilen konuşması başladı
Trump'ın "Dünyayı değiştirecek" denilen konuşması başladı
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:06:47. #7.11#
SON DAKİKA: UBTECH ve Airbus'tan Robot İşi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.