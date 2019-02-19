Üç İşçinin Ölümüyle İlgili Bilirkişi Heyeti Oluşturuldu
24 dakika önce
Milas Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiinde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait maden sahasında taşeron firma olarak çalışan şirket tarafından çalışma esnasında meydana gelen göçükte 2 adet ekskavatör ve 1 adet kamyon göçük altında kalmış, üç kişi de yaşamını yitirmişti.
Milas Sarıkaya
Mahallesi Yumrutaş
mevkiinde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait maden sahasında taşeron firma olarak çalışan şirket tarafından çalışma esnasında meydana gelen göçükte 2 adet ekskavatör ve 1 adet kamyon göçük altında kalmış, üç kişi de yaşamını yitirmişti. İş kazasında hayatını kaybeden işçilerden Şükrü Otlak ve Engin Tutuk'un cansız bedenleri kaya parçasının altından çıkarılırken, Servet Çapacıoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.
Milas Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iş kazası ile ilgili olarak 3 savcı görevlendirildi. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen üç savcı olay yerinde bekletilirken, soruşturma kapsamında ilk anda maden mühendisi, inşaat mühendisi ve iş güvenliği uzmanından oluşturulan bilirkişi oluşturuldu. Bilirkişi heyeti göçük altındaki son işçinin de çıkarılmasının ardından incelemelerini sürdürecek ve olayla ilgili rapor hazırlayarak adli makamlara sunacak. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:14 Kaynak: İHA
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