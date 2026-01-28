Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı anlar yer aldı. Kısa sürede gündem olan görüntüler, birçok kullanıcı tarafından insan onuruna aykırı olarak değerlendirildi.
Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, "Ne günlere kaldık", "Başımıza taş yağacak", "Allah akıl fikir versin" ve "İnsan olan kendine bunu nasıl reva görür" gibi ifadeler dikkat çekti.
Görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir tartışma başlattı.
Son Dakika › Yaşam › Diyaloglar Türkçe! Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüye tepki yağıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)