Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüye tepki yağıyor
Yaşam

Diyaloglar Türkçe! Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüye tepki yağıyor

Diyaloglar Türkçe! Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüye tepki yağıyor
28.01.2026 10:03
Diyaloglar Türkçe! Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüye tepki yağıyor
Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüler büyük tepki çekti. Kısa sürede gündem olan görüntünün altına ''Ne günlere kaldık'', ''Başımıza taş yağacak'', ''Allah akıl fikir versin'', ''İnsan olan kendine bunu nasıl reva görür'' şeklinde yorumlar yapıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı anlar yer aldı. Kısa sürede gündem olan görüntüler, birçok kullanıcı tarafından insan onuruna aykırı olarak değerlendirildi.

"BAŞIMIZA TAŞ YAĞACAK"

Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, "Ne günlere kaldık", "Başımıza taş yağacak", "Allah akıl fikir versin" ve "İnsan olan kendine bunu nasıl reva görür" gibi ifadeler dikkat çekti.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir tartışma başlattı.

Yaşam

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Elif Nur Öztürk Elif Nur Öztürk:
    Kaç yıl önceki haber bu Allahım yarabbim ısıtıp ısıtıp niye yayınlanıyor 6 1 Yanıtla
  • Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    ha ha Kuki :) 1 0 Yanıtla
  • y4gnvyjkw7 y4gnvyjkw7:
    kuki ? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
