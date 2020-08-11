Üç katlı binasını gençlik merkezi olması için bağışladı - BOLU - Son Dakika

Mudurnulu hayırsever iş insanı Süreyya Astarcı ilçe merkezinde bulunan üç katlı binasını gençlik merkezi yapılması için bağışladı.

Bağışın yapılması için Mudurnu Belediyesinde protokol töreni düzenlendi.

Törene, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara ve Bolu Gençlik Merkezi Müdürü Cemalettin Özkan ile hayırsever iş insanı Süreyya Astarcı katıldı.

Burada konuşma yapan Astarcı, "İlçemizde gençlerin boş zamanlarını değerlendirmesini istiyorum. Her yerde gördüğüm gençlik merkezleri var. Ben de ilçemde doğup büyüdüm ve burada gençlik merkezi olmasını istedim. Binayı yeni tadilat yapmıştık. Gençler okusun, spor yapsın istedim. Onları düşünerek binayı spor müdürlüğüne verdim." dedi.