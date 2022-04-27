Üç semavi dinin müzikleri Türkiye'nin organizasyonuyla Madrid'de buluştu - Son Dakika
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Üç semavi dinin müzikleri Türkiye'nin organizasyonuyla Madrid'de buluştu

27.04.2022 22:05

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Almudena Katedrali'nde "Üç semavi dinden müzikler" adıyla konser düzenlendi.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Almudena Katedrali'nde "Üç semavi dinden müzikler" adıyla konser düzenlendi.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği tarafından organize edilen konsere, Madrid Yunus Emre Enstitüsü, Madrid Başpiskoposluğu, İsrail- Sefarad Merkezi, Getafe Belediyesi ve Getafe-UNESCO Merkezi katkı sağladı.

İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık dinlerine ait olan müzikler, Turizm ve Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Direktörlüğüne bağlı Marifet Müzik Grubu, İspanya'daki soprano Merche Benzaquen ve Getafe Piaristler Kolejine bağlı çok sesli koro tarafından icra edildi.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar, konser öncesi yaptığı konuşmada Müslümanların kutsal ayı ramazan, Hristiyanların paskalyası ve Yahudilerin Hamursuz Bayramı'na denk gelen bir dönemde olduğuna dikkati çekerek, şefkat, merhamet ve hayırseverlik gibi yüksek erdemleri etrafında toplayan üç dinin ortak çağrılarını hatırlatmak adına önemli bir etkinlik gerçekleştiğini vurguladı.

Üç semavi dinin müziklerinin icra edildiği bu konserin dini ve kültürel farklılıkların insanlık için bir zenginlik kaynağı olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren Akçapar, ortaçağ sonlarında dönemin Katolik krallarınca İspanya ve Portekiz'den sürülen Sefarad Yahudilerinin Osmanlı topraklarına gelişinin bu yıl 530. yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

"Bu etkinliğin, ırkçı ve İslam karşıtı duyguları körükleyen kötü niyetli gruplara, bu ramazan ayında bir mesaj vermesini diliyoruz." diyen Büyükelçi Akçapar, "tarih boyunca hümanizmi benimseyen Türkiye'nin eş başkanı olduğu Medeniyetler İttifakı girişimi çerçevesinde İspanya ile iş birliğini güçlendirmekte olduğunu ve dünya genelinde İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede çalışmalarını sürdürdüğünü" ifade etti.

Üç semavi dinin müzikleri Türkiye'nin organizasyonuyla Madrid'de buluştu
Üç semavi dinin müzikleri Türkiye'nin organizasyonuyla Madrid'de buluştu
Üç semavi dinin müzikleri Türkiye'nin organizasyonuyla Madrid'de buluştu
Üç semavi dinin müzikleri Türkiye'nin organizasyonuyla Madrid'de buluştu
Üç semavi dinin müzikleri Türkiye'nin organizasyonuyla Madrid'de buluştu

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üç semavi dinin müzikleri Türkiye'nin organizasyonuyla Madrid'de buluştu - Son Dakika


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