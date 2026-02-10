(ANKARA) - İtalya, Arjantin ve Katar'ın Ankara büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela ve Katar'ın Ankara Büyükelçisi Abdullah Hamed Abdullah Al Hanzab'ı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.
Büyükelçiler kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Son Dakika › Güncel › Üç Ülkenin Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güven Mektuplarını Sundu - Son Dakika
