UÇAK KAZASINDA ÖLEN ALEV GENÇOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1) - Son Dakika

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UÇAK KAZASINDA ÖLEN ALEV GENÇOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)
6 saat önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHASabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 3'e bölünen uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu Kadıköy'deki Galippaşa Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:01 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 3'e bölünen uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu Kadıköy'deki Galippaşa Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Gençoğlu öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Görüntü dökümü:
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-Cenazeden görüntü
-Cenazeye gelenlerden görüntü
-Gönderilen çelenkler
-Arkadaşı Fatma Ercuma ile röp
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