UÇAK KAZASINDA ÖLEN ALEV GENÇOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel UÇAK KAZASINDA ÖLEN ALEV GENÇOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1) - Son Dakika

UÇAK KAZASINDA ÖLEN ALEV GENÇOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

6 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHASabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 3'e bölünen uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu Kadıköy'deki Galippaşa Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

UÇAK KAZASINDA ÖLEN ALEV GENÇOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1), System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 3'e bölünen uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu Kadıköy'deki Galippaşa Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Gençoğlu öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Görüntü dökümü:

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-Cenazeden görüntü

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Gönderilen çelenkler

-Arkadaşı Fatma Ercuma ile röp


Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:01 Kaynak: DHA
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