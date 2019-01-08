Son Dakika Haberleri: Uçaklar Buzlanmaya Karşı Alkol ile Yıkanıyor

Uçaklar Buzlanmaya Karşı Alkol ile Yıkanıyor

1 saat önce

Uçaklar buzlanmaya karşı alkol ile yıkanıyor Kar yağışı ve soğuk hava alınan önlemler sayesinde hava trafiğini etkilemediİSTANBUL - İstanbul'da Atatatürk Havalimanı'nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Havayolu şirketleri, yolcuların olumsuz bir durumla karşılaşmaması için tüm tedbirleri aldı.

Uçaklar buzlanmaya karşı alkol ile yıkanıyor
Kar yağışı ve soğuk hava alınan önlemler sayesinde hava trafiğini etkilemedi

İSTANBUL - İstanbul'da Atatatürk Havalimanı'nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Havayolu şirketleri, yolcuların olumsuz bir durumla karşılaşmaması için tüm tedbirleri aldı. Uçaklar, buzlanmaya karşı 'De-icing' adı verilen yöntemle alkol ve glikoz karışımı ile yıkandı.
İstanbul'da dün başlayan kar yağışı, gece boyunca zaman zaman etkisini sürdürdü. Atatürk Havalimanı'nda da DHMİ ekipleri kar yağışına karşı gece boyunca hazır bekletildi.
Uçaklar buzlanmaya karşı alkol ve glikoz karışımı bir madde ile yıkandı
Gece havanın soğuması nedeniyle uçaklarda buzlanmaya karşı önlemler alındı. Atatürk Havalimanı'nda kalkış yapacak bazı uçaklar gideceği meydanda ki soğuk hava koşulları nedeniyle pist başında oluşturulan ile 'De-icing' alanında buzlanmaya karşı alkol ve glikoz karışımı bir madde ile yıkandı. Uçakların kanat, motor, kuyruk ve gövdesi özel bir araçtan püskürtülen alkol ve glikoz karışımı bir madde ile yıkanarak buzlanmaya karşı önlem alındı.
Pistler sık sık kontrol ediliyor
Havaların soğuması ve kar yağışı nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi ekipleri gece gündüz personelini Atatürk Havalimanı'nda hazır bulundurdu. Nöbetleri hava durumuna göre ayarlayan DHMİ yetkilileri, gece boyunca Atatürk Havalimanı'nda bir aksaklık yaşanmaması için denetlemeler yaptı. Havanın soğuması ve kar yağışı nedeniyle uçakların kalkış ve inişlerinde bir sorun yaşanmaması için, pistlerde sık sık frenleme ölçümü yapan DHMİ yetkilileri, ölçüm sonuçlarını havayolu şirketlerine anlık olarak bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:16 Kaynak: İHA

İstanbul, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Kar, Genel
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