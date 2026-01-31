Uçar: 1 Puan Kaybettiğimiz Bir Maçtı - Son Dakika
Uçar: 1 Puan Kaybettiğimiz Bir Maçtı

31.01.2026 20:19
Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Uçar, Başakşehir'le 2-2 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar "68'inci dakikada Mihaila ile attığımız gol sonrasında kornerden yediğimiz gol kolay değil. Başakşehir uzun bir takım. Orada vurdurduk ama son 15-20 dakikaya baktığımız zaman 1 puanı kazanan değil, 2 puanı kaybeden takımdık. 1 puan benim oyuncularımı mutlu etmedi. Ama Başakşehir'den alınan 1 puan sonuna kadar değerli" dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 20'nci hafta maçında konuk olduğu RAMS Başakşehir FK'yla 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Recep Uçar, "Ligde özellikle son haftalarda 6 maçta kaybetmeyen, 4'te 4 yapan bir Başakşehir deplasmanında kazanmak için geldiğimiz bir maçtı. 2 farklı oyun, bizim yaptığımız taktiksel değişikliklerle 2 farklı maç gibi oynandı. İlk olarak planda ilk yarıda daha kontrollü bir oyun tercih etmiştik. Özellikle Başakşehir rotasyonunda o bölümlerde karşılı vermekte zorlandık. Nitekim 19'uncu dakikada yediğimiz golle geriye düştük. Öncesinde bir penaltı pozisyonu var. Geçen hafta yediğimiz haksız bir penaltı ve Konya'da verilmeyen penaltılar gibi geçmişte yaşadığımız hakem talihsizliklerinden sonra o penaltı kararı bile bizim dengemizi bozdu. Doğru müdahale yaparak oyunun 11'e 11 bitmesini sağlayan ve bana göre doğru kararından dolayı VAR'daki Ömer hocayı, bugünkü yönetiminden dolayı da Yiğit hocayı tebrik ediyorum. Her zaman kötü yönetim gerçekleştirdiklerinde onları eleştiriyoruz ama iyi yönetim gösterdiklerinde de haklarını vermemiz lazım. İlk yarı oyunu kontrol eden daha fazla Başakşehir tarafıydı. Bizim adımıza son dakika bulduğumuz gol bize moral verdi. Oyunun esas değiştiği an bizim devre arası yaptığımız dokunuşlarla baskılı oyunu tercih etmemiz. Bire bir baskılara gitmemiz ve bunun karşılığını almamız. 68'inci dakikada Mihaila ile attığımız gol sonrasında kornerden yediğimiz gol kolay değil. Başakşehir uzun bir takım. Orada vurdurduk ama son 15-20 dakikaya baktığımız zaman 1 puanı kazanan değil, 2 puanı kaybeden takımdık. 1 puan benim oyuncularımı mutlu etmedi. Ama Başakşehir'den alınan 1 puan sonuna kadar değerli. Ben geldiğim süreçte 6 maçın 4'ünü deplasmanda oynadık. Konya, Beşiktaş, Göztepe ve zorlu Başakşehir deplasmanları. Buradan boş dönmüyorum. Özellikle ikinci yarıdaki oyundan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. 19 yılını farklı departmanlarda Başakşehir'de geçirmiş olan birisi olarak gönülden başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

'GALATASARAY LİGİMİZİN EN DEĞERLİ, SON 3 YILIN ŞAMPİYONU OLAN TAKIMI'

Haftaya oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili açıklamalarda bulunan Uçar, "Bugünü bitirdik. Konstrasyonumuz bugün özelindeydi. Kupada Beyoğlu Yeni Çarşı maçı var. Bizim için önemli bir hedef. Çarşamba'dan itibaren Galatasaray'ı düşüneceğiz. Benim için rakibin Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir olması önemli değil. Kendi oyunumuzu ortaya koyup, iyi oyunlar oynamaya çalışıyorum. Bugün keyifli bir müsabaka oynandı. İki tarafta oynamaya çalışan, güzel bir futbol izlettirdiğimizi düşünüyorum. Biraz benim, biraz Nuri hocanız oyun tarzı seçiminin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Galatasaray, ligimizin en değerli, son 3 yılın şampiyonu olan takım. Zor bir maç ama evimizde oynayacağız. Biz kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.