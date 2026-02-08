Uçar: Galatasaray Daha İyi Oynadı - Son Dakika
Uçar: Galatasaray Daha İyi Oynadı

08.02.2026 21:38
Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Uçar, Galatasaray'ın galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, rakiplerinin kazanmayı kendilerinden daha çok hak ettiğini söyledi.

Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleri kim olursa olsun evlerinde galip gelmek istediklerini belirtti.

Galatasaray'ın ligin en iyi kadrosuna sahip takımlardan birisi olduğunu ifade eden Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün planladığımız oyunu en iyi şekilde uygulayıp, maça gelen seyircilerimizi evlerine mutlu göndermek istiyorduk. Üzgünüm. Futbol şansımız da yanımızda olmadı. Ama yaptığımız bireysel hatalarla ağır cezalandırıldığımız bir maç oldu. Genel stratejimiz aslında arkada biraz daha dengeli kalıp, onları geriye ittirip, sonra ittirdiğimiz ön alana baskıya çıktığımızda birebir eşleşip, onları hataya zorlamaktı."

Uçar, maça çok iyi başlamadıklarını aktararak, "Ali Sowe'la arka arkaya maçın 2-3 tane kırılma anı var. Birincisinde kenar ortada net kaçırdığımız, ikincisinde Uğurcan'ın topu oralara zorlayacağını biliyorduk. Laçi ile kazandığımız, Ali Sowe'a indirdiğimiz top maalesef bir dakika içinde belki iki tane yüzde 100 kaçırdık. Bizim adımıza birinci kırılma anı buydu." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarıda genel itibarıyla ciddi geçişler yakaladıklarını belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Maçta ilk pozisyona biz girmiştik. Oyunu Galatasaray domine ediyordu. O bizim beklediğimiz, planladığımız bir şeydi. Daha iyi geçişler yapıp, daha iyi sonlandırabilirdik. İkinci yarı içeride bazı dokunuşlar yaptık. Oyunla alakalı daha itmeye çalıştık ama iyi başladığımızı söyleyemem. Lang'ın direkten dönen topu bizim adımıza maçtaki belki en şanslı anımız. Sonraki bölümde 60. dakikada bulduğumuz bir gol var. Yani tırnak ucu kadar ofsayt çizilen, 10-15 saniyede karar verilen ama ekrana yansıması 7-8 dakika süren bir pozisyon."

Uçar, VAR sistemine yönelik de değerlendirmede bulunarak, "Geçen sene de federasyon başkanımızın, operasyon çektiğini teyit ettigi bir sistemde artık çok fazla da güvenimin olmadığı bir VAR sistemi ülkemizde. Buna da sığınmıyorum. Bundan dolayı da kaybetmedik ama benim şahsi olarak bir Türk antrenörü olarak şu anki uyguladığımız VAR sistemine uygulamalara baktığımızda bazen bu pozisyonlar 2-3 dakika incelenirken bizim 10-15 saniyede direkt geçilebiliyor. İnanmadığım bir şeyi bir Allah'ın kulu da bana söyletemez. Benim bu sistemle alakalı ciddi tereddütlerim var. Onu net söyleyebilirim." diye konuştu.

Maçta 3-0'dan sonra oyunun koptuğuna da dikkati çeken Uçar, sözleri şöyle tamamladı:

"Riskler aldık. Pozisyonlarımız var ama gerçekçi olmak gerekirse Galatasaray'ın daha kolay oynadığı, maçın koptuğu bir oyun. Üzgünüz. Böyle maçlarda Galatasaray gibi bir takımda oynuyorsanız kazanabilmek için az hata yapmamız gerekiyor. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmek gerekiyor. Biz bugün ikisini de yapamadık. Rakibimiz kazanmayı bizden daha çok hak etti. Onları tebrik ediyoruz. Bugün itibariyle bu dosyayı kapatıyoruz. Puan anlamında bize çok daha yakın olan Gençlerbirliği maçımız var. Oraya en iyi şekilde hazırlanıp ligin kalan bu bölümünde iyi sonuçlar alarak, yolumuza devam etmek istiyoruz."

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Galatasaray, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

21:58
