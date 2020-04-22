Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Ramazan ayı mesajı yayımladı - Son Dakika

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, 11 ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Ramazan ayı nedeniyle yayımlamış olduğu mesajında tüm İslam Aleminin ve Uçhisarlıların Ramazan ayını kutladı. Süslü, "Yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini barındıran Ramazan Ayı, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son ayetlerinin yeryüzüne indiği sevabın dolu olduğu bir aydır. Ramazan ayı, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği günlerdir. 11 ayın sultanı Ramazan ayı o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl 7'den 77'iye herkes tarafından sabırsızlıkla beklenirken, gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler. Ramazan Ayına girmemiz vesilesiyle rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu ayda tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum, her yıl düzenlediğimiz iftar sofralarımızı, bu yıl dünyayı derinden etkileyen korona virüs (Kovid-1919) sebebiyle kuramayacağımızı belirterek kasabamızda ihtiyaç sahiplerinin evlerine hijyen koşulları çerçevesinde yemek dağıtımı yapılacaktır" İfadelerinde bulundu. - NEVŞEHİR