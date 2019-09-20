Son Dakika Haberleri: UCİM Başkanı Saadet Özkan: " 21 tanık ifadelerini değiştirdi, aslında bugün Leyla yeniden...
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UCİM Başkanı Saadet Özkan: " 21 tanık ifadelerini değiştirdi, aslında bugün Leyla yeniden...

1 saat önce

UCİM Başkanı Saadet Özkan: " 21 tanık ifadelerini değiştirdi, aslında bugün Leyla yeniden katledildi"AĞRI(İHA)- Ağrı'da Leyla Aydemir'in mahkeme çıkışı müdahil avukatlar açıklama yaptı.

UCİM Başkanı Saadet Özkan: " 21 tanık ifadelerini değiştirdi, aslında bugün Leyla yeniden katledildi"

AĞRI(İHA)- Ağrı'da Leyla Aydemir'in mahkeme çıkışı müdahil avukatlar açıklama yaptı.

UCİM Başkanı Saadet Özkan: 21 tanık ifadelerini değiştirdi, aslında bugün Leyla yeniden...

minik leyla, Ağrı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:06 Kaynak: İHA
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