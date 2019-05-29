UCL Hikayeleri: Chelsea, Münih'teki Oranlara Meydan Okuyor

2012'de tekrar Münih'teki Chelsea'nin inanılmaz Şampiyonlar Ligi final zaferini tekrar yaşayın. Chelsea, Bayern'i kendi sahasında oynuyordu ve Thomas Müller Bayern'e gol attığında sıkı underdoglardı, ancak Didier Drogba'nın son golü oyunu fazladan aldı. Petr extraech fazladan penaltı attı ve Bastian Schweinsteiger atışlarında kaçırdığı penaltıyı Didier Drogba rekabeti kazanmak için ayağa kalktı.