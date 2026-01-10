Üçoluk Göleti Buzla Kaplandı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bulunan Üçoluk Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

İlçede etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü.

Soğuk havanın etkisiyle 1600 rakımda bulunan Üçoluk Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Yüzeyi tamamen donan gölet ve çevresi, güzel görüntü oluşturdu.