Ücretsiz tıraş yapmak isteyenler yarın bu kuaförde bekleniyor - Son Dakika

Ücretsiz tıraş yapmak isteyenler yarın bu kuaförde bekleniyor

26.03.2021 12:53
Ücretsiz tıraş yapmak isteyenler yarın bu kuaförde bekleniyor, System.String[]

Gurbetten gelerek kısa süre önce Eskişehir'de berber dükkanı açan Cevdet Kartal, yarın Berat kandili sebebiyle gelen tüm vatandaşlara karşılıksız hizmet verecek.

Gurbetten gelerek kısa süre önce Eskişehir'de berber dükkanı açan Cevdet Kartal, yarın Berat kandili sebebiyle gelen tüm vatandaşlara karşılıksız hizmet verecek.

Belçika'dan Eskişehir'e dönen Kartal; açtığı berberde şehit ailelerine, gazilere ve ihtiyaç sahiplerine yılın her günü, İslamiyet'e ait kandil günlerinde ise, dükkanına gelen tüm vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurmuştu. Kartal, daha önce yaptığı duyurusunu tazeleyerek, yarın olan Berat kandili nedeniyle İstiklal mahallesi, Nurgül sokağında bulunan kuaföründe, ücretsiz tıraş hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların gelmelerini bekliyor. Yarının çalışma planını anlatan Kartal, "Yarın sabah 10.00'dan akşam 19.30'a kadar gelecek olan herkese ücretsiz hizmet edeceğiz" dedi.

Kartal, "Kandil günlerinde vatandaşlara karşılıksız hizmet edeceğimizi söylemiştik. Bu kapsamda yarın ilk ücretsiz hizmetimiz olacak. Dükkanımızı sabah 10.00'da açacağız ve akşam 19.30'a kadar işletmemizde olacağız. Bu sırada fakir- zengin fark etmeksizin gelen herkesin hizmetinde olacağız. Bizim burada çalışan kuaför ustasının yanı sıra yarın için gerekirse yedek usta da alırız. Yeter ki vatandaşlar çekinmeden gelsin" şeklinde belirtti.

"Lütfen kurallara uyalım"

Korona virüs sebebiyle aldıkları tedbirlerden de söz eden Kartal, "Dükkanımıza gelen herkesin HES kodunu sorguluyoruz. Ateşini ölçüyoruz ve öyle içeriye alıyoruz. Ancak yarın burada büyük kuyruk olabilir. Dolayısıyla gelen vatandaşlardan sadece şunu istiyorum: 'gelirken maskelerinizi unutmayınız ve burada sosyal mesafeye uyarak kuyruk oluşturun'. İyilik yaparken lütfen başkasına zarar olmayalım" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Ücretsiz tıraş yapmak isteyenler yarın bu kuaförde bekleniyor
Ücretsiz tıraş yapmak isteyenler yarın bu kuaförde bekleniyor
Ücretsiz tıraş yapmak isteyenler yarın bu kuaförde bekleniyor

İslamiyet, Eskişehir, Belçika, kandil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ücretsiz tıraş yapmak isteyenler yarın bu kuaförde bekleniyor - Son Dakika


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