KÜTAHYA BEŞKARIŞ SULAMASI 3.KISIM'DA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Kütahya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Kütahya Altıntaş Ovasında bulunan ve 34 bin dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan; "Beşkarış Sulaması 3. Kısım" inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Altıntaş I. Merhale Projesi kapsamında yapılan Beşkarış Sulaması ve Beşkarış Sulaması 2. Kısım yapım işleri kapsamında tamamlanan ana boru hattı ve yedek boru hatları ile 65 Bin 750 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanması sağlanmıştı. İş kapsamında döşenecek olan muhtelif çaplarda çelik ve HDPE100 cinsinde toplam boru hattı uzunluğu 82 Bin metre olup bugüne kadar 5 Bin metre HDPE100 boru döşenmiştir. Aynı zamanda 15 Bin metrede yapılması planlanan tahliye kanallarının da 14 Bin 850 metresinde ıslah çalışması tamamlanmıştır. Beşkarış Sulaması 3. kısımda kalan boruların döşenip işin 2023 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte tamamının Kütahya Altıntaş Ovasında bulunan 99 Bin 750 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak olup, aynı zamanda 15 Bin metre uzunluğundaki tahliye kanalı ıslah çalışmaları ile tahliye kanalları çevresinde oluşabilecek sel, taşkın gibi doğal afetlerin önüne geçilmiş olacaktır. Sulama projesinin tamamlanması ile birlikte dekar başına 1. 500 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 150 Milyon TL katkı ve 9 Bin 975 kişiye de istihdam alanı sağlanmış olacaktır.