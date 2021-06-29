Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı - Son Dakika

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Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki eski maden ocağındaki uçurumda geçtiğimiz cumartesi günü 15 yaşındaki Elif Çakal'ın cansız bedeni bulundu. Çakal'ın 4 arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken annesi ise kızının itildiğini öne sürdü.

4 ARKADAŞ SERBEST BIRAKILDI

Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Tuana Y., Senem T. ile olay sonrası kaçan 2 erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DÜŞTÜĞÜ UÇURUMUN KENARINDA DARBEDİLMİŞ

Soruşturma sürerken Çakal'ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülüyor. Kavga dakikalarca sürüyor. Yere yatırılan Çakal uzun süre gözyaşı döküyor.

GÖRÜNTÜLERİ KAÇAN ERKEKLER ÇEKMİŞ

Çakal'ı iki kız arkadaşı döverken olay sonrası kaçan erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşılıyor. Kavgadan kısa süre sonra genç kızın cansız bedeni uçurumda bulundu.