Uçurumdan düşüp hayatını kaybeden genç kızın 4 arkadaşı serbest bırakıldı - Son Dakika

İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi Taş Ocaklar Mevkii'nde önceki akşam meydana gelen ve 15 yaşındak Elif Çakal'ın düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

"KASTEN ÖLDÜRME" İLE TUTUKLAMA TALEBİ

Çakal'ın 4 arkadaşı "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Şüpheli 4 arkadaş çıkarıldıkları Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliğince Adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

UÇURUMDAN NEDEN DÜŞTÜĞÜ BİLİNMİYOR

İddiaya göre, Elif Çakal ve 4 arkadaşı piknik yapmak için ormanlık alana gitti. Burada arkadaşlarıyla bir süre eğlendikten sonra Elif Çakal, henüz bilinmeyen bir nedenle uçurumdan düştü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında olay anında orada bulunan Tuana Y. ve Senem T. ile 2 erkek arkadaşı gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR

Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde savcılıkta ifadeleri alınan 4 şüpheli, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede Adli kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle serbest bırakıldı.