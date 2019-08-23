Son Dakika Haberleri: Uçurumdan yuvarlanan bisikletteki 3 çocuk yaralandı
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Uçurumdan yuvarlanan bisikletteki 3 çocuk yaralandı

1 saat önce

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde, Mehmet Can Cırrık (11) ve kardeşi Irmak Cırrık (3) ile kuzenleri Sude Cırrık'ın (10) bindiği bisiklet, uçurumdan yuvarlandı.

Uçurumdan yuvarlanan bisikletteki 3 çocuk yaralandı, System.String[]

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde, Mehmet Can Cırrık (11) ve kardeşi Irmak Cırrık (3) ile kuzenleri Sude Cırrık'ın (10) bindiği bisiklet, uçurumdan yuvarlandı. Hastanede tedaviye alınan çocuklardan Mehmet Can Cırrık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Elmalı'ya bağlı Ahatlı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Can Cırrık, kardeşi Irmak Cırrık ve amcalarının kızı Sude Cırrık, pazar günü saat 18.00 sıralarında aynı bisiklete binip, dolaşmaya çıktı. Çocukların yokuş aşağı indiği sırada ise bisikletin frenleri tutmadı. Durumu fark eden vatandaşlar, hızla ilerleyen bisikleti, otomobille yolunu keserek durdurmak istedi. Ancak bisiklet hızla uçurumdan yuvarlandı. Çocuklar da araziye savruldu.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Çocukların yardımına koşanlar, 112 Acil'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan çocuklardan Mehmet Can Cırrık ve Sude Cırrık, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Irmak Cırrık ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuklardan Mehmet Can Cırrık'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Mehmet Can, Antalya, Elmalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:42 Kaynak: DHA
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