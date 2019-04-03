Son Dakika Haberleri: Uçuş Sırasında Şeklini Değiştirebilen Uçak Kanadı

Uçuş Sırasında Şeklini Değiştirebilen Uçak Kanadı

2 saat önce

NASA ve MIT mühendisleri uçuş sırasında kanadı şekil değiştirebilecek yeni nesil bir uçak üzerinde çalışıyor.

Uçuş Sırasında Şeklini Değiştirebilen Uçak Kanadı, System.String[]
NASA ve MIT mühendisleri uçuş sırasında kanadı şekil değiştirebilecek yeni nesil bir uçak üzerinde çalışıyor. 

Edinilen bilgiye göre henüz tasarım aşamasında olan uçağın esnek bir yapıda olabilmesi için ilk olarak uçağın kanatları üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Mühendislerin, şekil değiştirme konusunda hayli yetenekli olan bir uçak kanadı geliştirmeyi başardığı gelen bilgiler arasında. Şekil değiştirebilen kanat, uçağın momentumunu ve yönünü daha iyi kontrol edebiliyor.

Birbirine bağlı yüzlerce küçük parçanın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu yeni nesil uçak kanadı, klasik kanatlarla kıyaslandığında çok daha esnek ve hafif bir yapıda bulunuyor. Böylece kanadın monte edildiği uçaklar enerjiyi çok daha verimli kullanabilme şansına sahip oluyor.

Geliştirilen yeni uçak kanat tipinin bir başka faydası ise iniş ve kalkış sırasında uçağın çok daha dengeli hareket etmesini sağlaması.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:38 Kaynak: DHA

NASA, Güncel
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