Üye Girişi
Üçüz çocuk sahibi sağlıkçı çift omuz omuza çalışıyor - Son Dakika

Üçüz çocuk sahibi sağlıkçı çift omuz omuza çalışıyor

06.12.2021 12:47
Üçüz çocuk sahibi sağlıkçı çift omuz omuza çalışıyor

Kırıkkale'de iş yerinde tanışıp evlenen ve üçüz çocuk sahibi olan sağlık çalışanı çift, hayatın ve mesleğin zorluklarına birlikte göğüs geriyor.

Kırıkkale'de iş yerinde tanışıp evlenen ve üçüz çocuk sahibi olan sağlık çalışanı çift, hayatın ve mesleğin zorluklarına birlikte göğüs geriyor.

İl Sağlık Müdürlüğünde 6 yıldır paramedik olarak görev yapan Atilla (32) ve Esra Sunca (28) çifti, 3 yaşındaki çocukları Mehmet Miraç, Miray ve Azra ile mutlu yaşam sürüyor.

Mesaileri dışında çocuklarıyla vakit geçiren çift, nöbetleri aynı güne denk geldiğinde kreşten yararlanıyor ya da aile bireylerinden destek alıyor.

Atilla Sunca, AA muhabirine, 2009'da GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olduğunu, 2015'te Kırıkkale'de göreve başladığını söyledi.

Eşiyle 2016 yılında evlendiklerini ve üçüz çocukları olduğunu anlatan Sunca, şöyle konuştu:

"2019 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Birkaç ay içinde Sağlık Bakanlığında avukat olarak görev yapmaya devam edeceğim. Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olduktan sonra bir süre Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalıştım. Daha sonra istifa ederek Kırıkkale'de göreve başladım. Bu süre içerisinde hukuk fakültesini kazandım. 2019 yılında lisans eğitimimi de tamamladım ve ücretsiz izin alarak bir yıl avukatlık stajı yaptım."

Sunca, Kırıkkale'ye atandıklarında oryantasyon eğitiminde eşiyle tanıştığını ve sürecin hızlı ilerlemesiyle evlenmeye karar verdiklerini dile getirdi.

Eşiyle aynı yerde çalışmanın hem avantajı hem de dezavantajının olduğunu aktaran Sunca, şöyle devam etti:

"Aynı yerde olmanın avantajı, birbirimizin çektiği sıkıntıları ve yorgunlukları biliyoruz. Dezavantajı ise nöbetlerimiz aynı günlere geldiğinde bazen sıkıntı yaşadığımız oluyor. Genelde amirlerimiz izin veriyor ve nöbetlerimiz aynı güne denk geliyor ama illaki gelmediği zamanlar da oluyor. Eşim şu anda normal mesai çalışıyor. Üçüz çocuklarımız var. Eşimle aynı yerde çalışmak farklı bir duygu. Onunla olaya gitmek farklı, arkadaşınla gitmek farklı. İşe gittiğiniz zaman biriniz amir, biriniz memur oluyorsunuz. Biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor."

Paramedik Esra Sunca ise üçüz çocuklarıyla zorlu bir süreç geçirdiklerini ancak onlara güzel bir yaşam sağlamaya çalıştıklarını dile getirerek, şunları ifade etti:

"Onların bir gülümsemesiyle gerçekten hayatınız değişiyor. Bazen çok çaresiz kaldığımız zamanlar oluyor. Yetişemiyorsunuz, hepsi ayrı noktalarda ağlıyor ama üçü 'anne' deyip de koşunca her şey değişiyor. Eşimle aynı yerde çalışmak güzel bir duygu. Aynı meslekte çalıştığımız için birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Mesleğimiz diğerlerinden daha farklı aslında. İkimiz de işin içerisinde olduğumuz için birbirimize anlayışlı davranıyoruz. Nöbet çıkışlarında birbirimize destek olabiliyoruz."

Kovid-19 salgını döneminde yaşadıkları zorluklara değinen Esra Sunca, "Ambulansın içerisindesiniz ve küçük bir alan burası. Araç hareket halindeyken hastaya müdahale etmek zorundasınız. Kendimizi tamamen unutup, hastaya müdahale etmemiz gerektiği çok anlar oldu. O anda insan aileyi, evini, çocuklarını ve hastalığı tamamen unutuyor. Bizim için salgının en zor noktaları bunlardı. Bu sürede üçüz çocuklarımız olduğu için evden uzak kalamadık. Bir çocuk olsaydı ailemizin yanına gönderip kendimizi izole edebilir miydik bilmiyorum ama böyle bir imkanım hiç olmadı." diye konuştu.

Üçüz çocuk sahibi sağlıkçı çift omuz omuza çalışıyor
Üçüz çocuk sahibi sağlıkçı çift omuz omuza çalışıyor
Üçüz çocuk sahibi sağlıkçı çift omuz omuza çalışıyor
Üçüz çocuk sahibi sağlıkçı çift omuz omuza çalışıyor
Üçüz çocuk sahibi sağlıkçı çift omuz omuza çalışıyor

Gazi Üniversitesi, Kırıkkale, Astsubay, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üçüz çocuk sahibi sağlıkçı çift omuz omuza çalışıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe farklı kazandı ama Tümer Metin ağır eleştirdi: Bu skora aldanmayın 14:06 Fenerbahçe farklı kazandı ama Tümer Metin ağır eleştirdi: Bu skora aldanmayın
Son dakika gündem haberleri 13:56 Son dakika gündem haberleri Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi 13:50 Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi Aç kalınca şehir merkezine inen kurt, köpeklere yakalanınca acı son kaçınılmaz oldu 12:43 Aç kalınca şehir merkezine inen kurt, köpeklere yakalanınca acı son kaçınılmaz oldu Son Dakika: Erdoğan'dan 12:17 Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı 12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti 10:57 Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti

Son Dakika Haberleri
14:09 İstanbul'da şaşırtan görüntü: Sokak ortasında tuvaletini yaptı
14:04 HDP'lilerin dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'nda
13:56 Son dakika gündem haberleri
13:54 Teşekkür plaketi aldığını sanırken 2.3 milyon euro dolandırıldı!
13:49 Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi
13:47 Galatasaray aleyhine çalınan penaltıda Cüneyt Çakır neler söyledi? Her şey ortaya çıktı
13:40 2022 yılında şansı dönecek burçlar!
13:32 MHP'li Semih Yalçın'dan seçim anketleri tepkisi: Hayal kırıklığına uğratacağız!
13:18 Esenyurt'u merak ettikleri için araba çalan Ordulu üç kafadar adliyede!
13:14 Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor!
İstanbul'da şaşırtan görüntü: Sokak ortasında tuvaletini yaptı İstanbul'da şaşırtan görüntü: Sokak ortasında tuvaletini yaptı         
14:09
HDP'lilerin dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'nda HDP'lilerin dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'nda         
14:05
Teşekkür plaketi aldığını sanırken 2.3 milyon euro dolandırıldı! Teşekkür plaketi aldığını sanırken 2.3 milyon euro dolandırıldı!         
13:54
Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor! Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor!         
13:14
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu         
07:30
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 14:18:18. #1.12#
SON DAKİKA: Üçüz çocuk sahibi sağlıkçı çift omuz omuza çalışıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement