UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir deplasmanında Roma'ya 4-0 yenildi

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Roma'da oynanan Roma- Başakşehir maçı 4-0 sonuçlandı.

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçta ilk gol, 42. dakikada kendi kalesine gol atan Başakşehir oyuncusu Junior Caiçara'dan geldi. Roma'nın ikinci golünü 58. dakikada Edin Dzeko, üçüncü golü 71. dakikada Nicolo Zaniolo, 4. golü ise uzatmalarda Justin Kluivert attı.

Başakşehir'den 2017'de Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle eski takımına karşı forma giymedi. Roma'nın bu yaz Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Mert Çetin de maçta sahaya çıkmadı.

Rai Sport kanalının maçla ilgili yorumunda, "Roma yavaş başladı ama daha sonra toparlandı. Zaniolo sahanın en iyisiydi" ifadeleri kullanıldı.

La Gazzetta dello Sport'un internet sitesinde de ilk yarının donuk geçtiği ancak Roma ekibinin ikinci yarıda "uyanarak turnuvaya temel önemde bir zaferle başladığı" belirtildi.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, maçtan önce yaptığı basın toplantısında zorlu bir grupta mücadele vereceklerini söyleyerek "Avrupa liginde Şampiyonlar Ligi gibi bir gruba düştük… Böyle zorlu bir grupta iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" demişti.

Roma'nın çalıştırıcısı Paulo Fonseca ise Başakşehir'in son yıllarda lig şampiyonluğuna oynayan bir takım haline geldiğini vurgulamış ve "Dikkat edilmesi gereken bir takım, sürprizle karşılaşmamak için çalışmalıyız" diye konuşmuştu.

Fonseca, maç sonrası İtalyan basınına yaptığı açıklamada da maçın ilk yarısının gidişatından kendisinin de memnun olmadığını ancak ikinci yarıdaki oyundan ve çok sayıda gol pozisyonu bulmalarından memnun olduğunu söyledi.

Roma-Başakşehir maçı öncesi İtalyan basınında yayımlanan haberlerde Başakşehir'in son yıllardaki yükseliş hikayesine de yer verildi.

La Gazzetta dello Sport, "Erdoğan'ı baştan çıkaran İstanbul'un 4. takımı" başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, kulübün başkanlığına 2014'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın akrabası Göksel Gümüşdağ'ın geldiği hatırlatıldı ve takımın birçok Türk taraftarın gözünde "Erdoğan'ın takımı" şöhretine sahip olduğu belirtildi.

Gazete, Başakşehir'in " Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın popülaritesine yaklaşamadığını," stadyuma genellikle ancak 4-5 bin kişiyi çekebildiğini yazdı. Haberde, Başakşehir oyuncusu Arda Turan hakkında geçen hafta 2 yıl 8 ay hapis kararı verildiği de hatırlatıldı.

Roma taraftar sitesi SiamoLaRoma da Başakşehir'i " Türkiye'nin en çok nefret edilen kulübü" ve "Türk futbolunun kara koyunu" diye tanımladı.

Beşiktaş ve Trabzonspor da puan alamadı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş da, deplasmanda Bratislava'ya 4-2 yenildi. C Grubu'nda da Trabzonspor deplasmanda Getafe'ye 1-0 mağlup oldu.