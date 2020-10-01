UEFA'da yılın erkek futbolcusu Robert Lewandowski seçildi

UEFA'da yılın erkek futbolcusu Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının kura çekimi, bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi. Kura çekimi sırasında yapılan UEFA Yılın Enleri Ödülleri'nde geçen sezonun en iyi erkek ve kadın futbolcuları ile teknik direktörleri belirlendi.

Yapılan ödül töreni sonrasında yılın erkek futbolcusu Bayern Münih'ten Robert Lewandowski, yılın kadın futbolcusu ise Chelsea 'den Pernille Harder seçildi. Ayrıca yılın erkek futbol takımı teknik direktörü Bayern Münih'ten Hans-Dieter Flick seçilirken, yılın kadın futbol takımı teknik direktörü ise Lyon 'dan Jean-Luc Vasseur oldu.UEFA Yılın Enleri Ödül Töreni'nin kazananları şu şekilde: Başkanlık Ödülü: Didier DrogbaYılın Kadın Kalecisi: Sarah Bouhaddi- Yılın Erkek Kalecisi: Manuel Neuer- Yılın Savunmacısı: Joshua Kimmich- Yılın Orta Sahası: Kevin de Bruyne- Yılın Kadın Forveti: Pernille Harder- Yılın Erkek Forveti: Lewandowski- Yılın Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü: Jean-Luc Vasseur- Yılın Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Hans-Dieter FlickYılın Kadın Futbolcusu: Pernille Harder

- Yılın Erkek Futbolcusu: Robert Lewandowski