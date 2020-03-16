UEFA'dan corona virüsü (koronavirüs) kararı! EURO 2020, Şampiyonlar Ligi... - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA'dan corona virüsü (koronavirüs) kararı! EURO 2020, Şampiyonlar Ligi... - Son Dakika Spor

UEFA'dan corona virüsü (koronavirüs) kararı! EURO 2020, Şampiyonlar Ligi...

6 saat önce

Tüm dünyayı tehdit eden ve ilk olarak Çin'in Wuhan Eyaleti'nden ortaya çıkan corona virüsü, Avrupa futboluna da büyük bir darbe indirdi.

UEFA'dan corona virüsü (koronavirüs) kararı! EURO 2020, Şampiyonlar Ligi..., System.String[]

Tüm dünyayı tehdit eden ve ilk olarak Çin'in Wuhan Eyaleti'nden ortaya çıkan corona virüsü, Avrupa futboluna da büyük bir darbe indirdi. Birçok ligde maçlar ertelenirken, bu hafta oynanması gereken Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmaları da ileri bir tarihe sarktı. İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre yarın 55 ülke federasyonunu video konferans sistemiyle acil bir toplantıya çağıran ve çözüm arayışı içerisinde olan UEFA'nın, yüksek ihtimalle Türkiye'nin de katılacağı EURO 2020'yi bir seneliğine erteleyerek, 2021 yılına alması bekleniyor.


Euroleague'de olduğu gibi...


Ancak bir şekilde hem yerel ligleri hem de bünyesinde bulunan Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde sezonu tamamlamak isteyen UEFA'nın, çözüm olarak gündeme basketbolda Euroleague'de uygulanan Final-Four sistemini getirmeyi düşündüğü bildirildi. 30 Mayıs'ta tarihinde ikinci kez Devler Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 4 takımın katılacağı ve 4 gün sürecek bir organizasyonla kupanın sahibini bulması planlanıyor.


Seyircisiz olma ihtimali yüksek


Buna göre son 16 Turu maçları için çözüm arayışında olan UEFA, sonrasında çeyrek final maçlarını tek maçlı eleme sistemiyle oynatacak. Ardından kalan 4 takım da İstanbul'da, tek maçla yarı final ve final olmak üzere bir sistemle sezona nokta koyacak. Final-Four'un bu ortamda seyircisiz olarak oynanacağı düşünülüyor. Kararın onaylanması durumunda bu uygulamanın benzeri, 27 Mayıs'taki Avrupa Ligi finalinin oynanacağı Polonya'nın Gdansk şehrindeki PGE Arena'da da yapılacak.

Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:25 
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