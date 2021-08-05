UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Molde'yle 3-3 berabere kaldı

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Molde'yle karşı karşıya geldi. Temsilcimiz karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Temsilcimiz Trabzonspor'un gollerini 15. dakikada Nwakaeme, 58. dakikada Vitor Hugo ve 74. dakikada Djaniny attı. Konuk ekip Molde'nin gollerini ise 31 ile 64. dakikalarda Brynhildsen ve 85. dakikada Hussain attı. Trabzonspor'da Bakasetas'ın 90+5. dakikada kullandığı penaltı direkten döndü. Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak.
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