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UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Molde'yle 3-3 berabere kaldı - Son Dakika

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Molde'yle 3-3 berabere kaldı

05.08.2021 22:19

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Molde'yle 3-3 berabere kaldı. Temsilcimizin golleri 15. dakikada Nwakaeme, 58. dakikada Vitor Hugo ve 74. dakikada Djaniny'den geldi.

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Molde'yle karşı karşıya geldi. Temsilcimiz karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

SON DAKİKADA DİREKTEN DÖNDÜK

Temsilcimiz Trabzonspor'un gollerini 15. dakikada Nwakaeme, 58. dakikada Vitor Hugo ve 74. dakikada Djaniny attı. Konuk ekip Molde'nin gollerini ise 31 ile 64. dakikalarda Brynhildsen ve 85. dakikada Hussain attı. Trabzonspor'da Bakasetas'ın 90+5. dakikada kullandığı penaltı direkten döndü. Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak.

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Molde'yle 3-3 berabere kaldı

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Molde'yle 3-3 berabere kaldı - Son Dakika Spor


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