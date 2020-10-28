UEFA Şampiyonlar Ligi: M.Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi: M.Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2 (Maç sonucu)

28.10.2020 21:49
UEFA Şampiyonlar Ligi: M.Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2 (Maç sonucu), System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain'i konuk etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain'i konuk etti. Fransız ekibi ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Mbappe 2 rakibinden sıyrılıp Başakşehir ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sol çaprazdan vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.

9. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Crivelli ceza sahası dışındaki İrfan Can'ı gördü. İrfan'ın uzaktan vuruşunda top yandan auta gitti.

15. dakikada savunmanın arkasına sarkan Crivelli, ceza sahası önündeki Visca'yı gördü. Bu futbolcunun uzaktan şutunda top az farkla auta çıktı.

17. dakikada Kurzawa'nın ortasında Başakşehir savunmasının uzaklaştırdığı top Di Maria'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda Mehmet Topal'a çarpan top az farkla kornere gitti.

26. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rafael direkt kaleye vuruşunda kaleci Navas gole engel oldu.

29. dakikada Di Maria'nın soldan kullandığı kornerde Mert topu yumrukladı ancak Herrera kafayla direkt kaleye gönderdi, top üstten az farkla dışarı gitti.

33. dakikada Kurzawa ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Di Maria sol çaprazdan sert vurdu ancak top direğin hemen yanından dışarı gitti.

37. dakikada Florenzi'nin sağdan yaptığı ortaya Mbappe gelişine vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Bolingoli'nin kaptırdığı topta PSG hızlı çıktı. Topla buluşan Mbappe ceza sahası içi sol çaprazına girip kale önüne çıkardı. Bu noktada Sarabia bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

51. dakikada Bolingoli'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca düzeltip vuruşunda kaleci Navas topa sahip oldu.

57. dakikada kaleci Mert çok hızlı oynadı. Sol kanatta topla buluşan Visca ceza sahası önüne kadar gelip rakibinden sıyrılıp şutunu attı ancak kaleci Navas uzanarak gole engel oldu.

64. dakikada Mbappe'nin soldan kullandığı korner atışında kale sahası önündeki Kean bomboş pozisyonda kafayı vurup topu filelere gönderdi. 0-1

67. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Deniz Türüç direkt kaleyi düşündü ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

71. dakikada Visca'nın indirdiği topta Hasan Ali ceza sahasına ortaladı. Bu nokta topla buluşan Crivelli kafayla Deniz Türüç'e pasını verdi. Deniz'in sert şutunda Navas yine geçit vermedi.

72. dakikada Paris Saint Germain hızlı çıktı. Ceza sahası içinde topla buluşan Di Maria, müsait pozisyondaki Mbappe'ye aktardı. Bu futbolcunun dönerek vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

79. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mbappe ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın ıska geçtiği topa Kean vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-2

86. dakikada İrfan Can'ın soldan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Visca gelişine sert vurdu ancak Danilo'ya çarpan top az farkla kornere gitti.

88. dakikada Kean'in pasına hareketlenen Mbappe arka direkteki Sarabia'yı gördü. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda top yandan auta çıktı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Andreas Ekberg x, Stefan Hallberg xx, Graeme Stewart xx

M.Başakşehir: Mert xx, Rafael xxx, Skrtel xx, Epureanu xx, Bolingoli xx (Hasan Ali dk. 63 x), Mehmet Topal xx (Demba Ba dk. 68 xx), İrfan Can xxx, Visca xxx, Berkay xx, Deniz xxx (Aleksic dk. 81 x), Crivelli xx (Giuliano dk. 81 x)

Yedekler: Volkan, Ahmet Kıvanç, Gulbrandsen, Ponck, Emre Kaplan, Enes Karakuş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Paris Saint-Germain: Navas xxx, Florenzi xx (Kehrer dk. 73 xx), Danilo xxx, Kimpembe xxx, Kurzawa xx (Bakker dk. 87 ?), Herrera xx (Gueye dk. 87 ?), Marquinhos xx, Di Maria xx (Rafinha dk. 73 x), Neymar x (Sarabia dk. 26 xxx), Kean xxx, Mbappe xxx

Yedekler: Rico, Randriamamy, Diallo, Dagba, Pembele, Ruiz-Atil, Fadiga

Teknik Direktör: Thomas Tuchel

Goller: Kean (dk. 64 ve 79) (Paris Saint-Germain)

Sarı kartlar: Crivelli, Epureanu, Mehmet Topal (M.Başakşehir), Kehrer (Paris Saint-Germain)

(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi: M.Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: M.Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: M.Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: M.Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: M.Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: M.Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: M.Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: M.Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: M.Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: M.Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: M.Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: M.Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: M.Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: M.Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: M.Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: M.Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: M.Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: M.Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: M.Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: M.Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Kylian Mbappe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi: M.Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

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