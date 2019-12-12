UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint-Germain: 5 - Galatasaray: 0 - Son Dakika
Son Dakika Güncel UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint-Germain: 5 - Galatasaray: 0 - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint-Germain: 5 - Galatasaray: 0

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Paris Saint-Germain ile karşılaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint-Germain: 5 - Galatasaray: 0, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Paris Saint-Germain ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray, Avrupa'ya veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Mbappe'nin topuk pasında topla buluşan Neymar'ın ceza sahasına girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

63. dakikada Neymar'ın uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topu alan Mbappe'nin vuruşu filelerle buluştu. 4-0

82. dakikada ceza sahası içinde Ryan Donk'un Mbappe'ye yaptığı hareketin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

83. dakikada beyaz noktanın başına geçen Cavani meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 5-0

Stat: Parc des Princes

Hakemler: Istvan Kovacs xx, Vasile Marinescu xx, Ovidiu Artene xx

Paris Saint-Germain: Rico xx, Kouassi xxx (Verratti dk. 75 x), Diallo xxx, Marquinhos xx, Kurzawa xx, Paredes xx, Bernat xxx (Kehrer dk. 75 x), Sarabia xxx, Neymar xxx, Mbappe xxx, Icardi xxx (Cavani dk. 67 xx)

Yedekler: Navas, Thiago Silva, Julian Draxler, Eric Choupo-Moting

Teknik Direktör: Thomas Tuchel

Galatasaray: Muslera x, Mariano x, Donk x, Marcao x, Nagatomo x, Nzonzi x (Şener dk. 72 x), Lemina x, Seri x (Selçuk dk. 41 ?), Belhanda x, Ömer Bayram x, Emre Mor x (Falcao dk. 62 x)

Yedekler: Okan Koçuk, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Yunus Akgün

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Mauro Icardi (dk. 33), Sarabia (dk. 35), Neymar (dk. 47), Mbappe (dk. 63), Cavani (dk. 83 pen.) (PSG)

Sarı kartlar: Kurzawa (PSG), Mario Lemina, Belhanda, Nzonzi, Falcao, Muslera (Galatasaray)

(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Kylian Mbappe, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:45 Kaynak: İHA
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