UEFA Uluslar Ligi Kura Çekimi Yarın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

UEFA Uluslar Ligi Kura Çekimi Yarın

11.02.2026 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026-2027 sezonu UEFA Uluslar Ligi'nin kura çekimi Brüksel'de yapılacak. Türkiye 4. torbada.

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi yarın yapılacak.

Lig aşamasının kura çekimi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 ligde mücadele edeceği turnuvada A Ligi'nde yer alacak.

Türkiye, 4. torbadan katılacak

Takımlar, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'ndeki genel sıralamaya göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.

Türkiye'nin de bulunduğu A Ligi'nde torbalar şu şekilde:

1. torba: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya

2. torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

3. torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

4. torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye

Turnuva formatı ve maç takvimi

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

Müsabakalar

Tarih

1 ve 2. maçlar

24-29 Eylül 2026

3 ve 4. maçlar

30 Eylül-6 Ekim 2026

5 ve 6. maçlar

12-17 Kasım 2026

Çeyrek finaller

25-30 Mart 2027

Final ve üçüncülük maçı

9-13 Haziran 2027

Kaynak: AA

Brüksel, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Uluslar Ligi Kura Çekimi Yarın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor İşte nedeni Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor! İşte nedeni
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü 24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü
Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan Yaşlı adam duyunca felç geçirdi Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi

11:32
Sadettin Saran harekete geçti Fenerbahçe’den sürpriz Tedesco kararı
Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı
10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 11:49:07. #7.11#
SON DAKİKA: UEFA Uluslar Ligi Kura Çekimi Yarın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.