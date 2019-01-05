Son Dakika Haberleri: Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması"

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması"

10 dakika önce

Sivas'ta, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması"nın tanıtımı yapıldı.

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması
Sivas'ta, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması"nın tanıtımı yapıldı.

Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım programında, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Özköse "Güzel Ahlak" konulu sunum yaptı.

Ufka yolculuk Sivas İl Temsilcisi Emrullah Alkaşı da yarışmayla ilgili bilgiler verdi.

Yarışmanın bu yıl 7'ncisinin yapılacağını ve konusunun "güzel ahlak" olduğunu aktaran Alkaşı, "İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 3 farklı kategoride iki aşamada yarışacak. İlk aşamada 17-18 Şubat'ta online sınav olacak, ikinci aşamada ise 17 Mart'ta yazılı sınav gerçekleştirilecek. İkinci aşamada dereceye girenler umre seyahati başta olmak üzere birçok ödül almaya hak kazanacak.13 Nisan'da da ödül töreni düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kahoot bilgi yarışması yapıldı ve dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:34 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, milli eğitim bakanlığı, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Arkadaşı Ağır Yaralandı Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Mahalle Sakinleri İsyan Etti

Ezgi Mola, Evleneceği Kişiye Enis Arıkan Şartı Koştu AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekci: 30 ilçeden 5'ini MHP'ye Bırakacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 14:44:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]