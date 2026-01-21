Ufka Yolculuk Yarışması'na Davet - Son Dakika
Ufka Yolculuk Yarışması'na Davet

21.01.2026 13:14
46 kişiye umre ve 6.2 milyon TL ödül dağıtılacak yarışma, 7-8 Mart'ta online yapılacak.

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nda 46 kişiye umre ve toplamda 6 milyon 200 bin TL ödül verilecek. "Nasıl İnanmalı?" temalı yarışmanın 7-8 Mart'ta online yapılacağı bildirildi.

Elazığ İzcilik ve Spor Kulübü Başkanı Osman Gür, karne sevinciyle başlayan yarıyıl tatilinin kontrolsüz teknoloji kullanımına dönüşme riskine dikkat çekerek, ailelere ve öğrencilere kitap okuma çağrısında bulundu. Bu kapsamda gençleri ve tüm kitapseverleri 13'üncü Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na davet eden Gür, 2013 yılından bu yana düzenlenen ve her yıl farklı bir temayla gerçekleştirilen yarışmaları, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı ve edinilen bilgilerin günlük hayata aktarılmasını amaçlıyor. Bu yıl "Nasıl İnanmalı?" temasıyla gerçekleştirilecek yarışma, ilkokul, ortaokul, lise, yetişkin ve ilahiyat olmak üzere beş farklı kategoride düzenlenecek. Yarışma kapsamında tüm kategorilerde dereceye giren 46 kişiye umre ödülü, katılımcılara ise toplam 6 milyon 200 bin TL para ödülü verileceği bildirildi. Yarışma sınavlarının 7-8 Mart 2026 tarihlerinde online olarak yapılacağı, yarışmada ayrıca çeşitli çekiliş ödülleri de yer alacağı aktarıldı.

Ayrıca Ufka Yolculuk Yarışması, bu yıl A'raf Suresi 172. ayete vurgu yaparak "İlk Sözleşmeni Hatırla" mesajını öne çıkarıyor. Kategorilere özel hazırlanan kaynak kitaplar, ilkokul düzeyi için Kuşların Çağrısı, ortaokul için Tevhid Muhafızları, lise için Gördüğüme, Görmediğime, yetişkin ve ilahiyat kategorileri için ise Nasıl İnanmalı olarak belirlendi. Açıklamasında eğitim-öğretim yılını tamamlayan öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür eden Osman Gür, " 15 tatilin kitap okuma alışkanlığı kazandıracak bir fırsata dönüşmesi için Ufka Yolculuk Yarışması'nı 7'den 70'e herkese tavsiye ediyoruz. Yarışma kitapları İşler Kitabevlerinden temin edilebilir" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Teknoloji, Kültür, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
