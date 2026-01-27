Uganda'da Seçim Sonrası Gözaltılar Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uganda'da Seçim Sonrası Gözaltılar Reddedildi

27.01.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uganda hükümeti, muhalefet üzerindeki baskı iddialarını yalanlayarak, gözaltıların sadece sorunlu kişilere yönelik olduğunu açıkladı.

Uganda hükümeti, 15 Ocak'ta düzenlenen genel seçimlerin ardından muhalefete yönelik baskı uygulandığı yönündeki iddiaları reddetti.

Enformasyon Bakanı Chris Baryomunsi, yaptığı açıklamada, seçimlerin ardından bazı gözaltıların yapıldığını doğruladı ancak bu işlemlerin yalnızca sorun çıkaran kişilerle sınırlı olduğunu savundu.

Genel seçimlerin ardından muhalefete yönelik baskı uygulandığı yönündeki iddiaları reddeden Baryomunsi, destekledikleri adayın seçimi kaybetmesinin ardından şiddet eylemleri planlayan kişilerin gözaltına alındığını söyledi.

Baryomunsi, gözaltıların ayrıca seçim sürecini ülkede sivil kargaşa çıkarmak için kullanmaya çalışan organize suç gruplarını da kapsadığını dile getirdi.

Şiddet eylemleri planladıkları belirlenen kişilerin yakalandığını aktaran Baryomunsi, kaçak durumda olanların da hukukun gerektirdiği şekilde en kısa sürede yakalanacağını belirtti.

15 Ocak'taki seçimlerin hemen ardından, güvenlik güçlerinin muhalefet destekçilerine yönelik operasyonlarını artırdığı yönünde iddialar kamuoyuna yansımıştı.

Kyagulanyi'nin seçimlerin ardından gizlendiği öne sürülüyor

Ulusal Birlik Platformunun (NUP) lideri ve Bobi Wine olarak tanınan Robert Kyagulanyi, seçim sonuçlarını "sahte" olarak nitelendirerek, seçimde usulsüzlük yapıldığını savunmuştu.

Sosyal medya paylaşımlarında "sessiz bir katliam" yaşandığını iddia eden Kyagulanyi, seçimle bağlantılı şiddet olaylarında 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü öne sürmüş, ancak bu iddialarına ilişkin kanıt sunmamıştı.

Kyagulanyi'nin, Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin 15 Ocak seçimlerinin galibi ilan edilmesinin ardından gizlendiği öne sürülüyor.

NUP Genel Sekreteri David Lewis Rubongoya ise parti yöneticilerinden bazılarının ülke genelinde kayıp olduğunu ya da gözaltında bulunduğunu iddia etti.

1986'dan bu yana iktidarda bulunan Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, yedinci dönem için adaylığını koymuş, bu süreçte anayasal değişikliklerle dönem sınırlaması ve yaş sınırının kaldırılması sayesinde yeniden aday olmasının önü açılmıştı.

Ülkede 15 Ocak'ta düzenlenen genel seçimlerin resmi sonuçlarına göre, Museveni oyların yüzde 71'ini alırken, Wine yüzde 24'te kaldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda'da Seçim Sonrası Gözaltılar Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
Türkiye’nin en uzun nehri dondu, üzerinde eskimo usülü balık avladılar Türkiye'nin en uzun nehri dondu, üzerinde eskimo usülü balık avladılar
Trafiğin ortasında birbirlerine girdiler İşte o anlar Trafiğin ortasında birbirlerine girdiler! İşte o anlar
Suriye Baş Müftüsü Rifai’den Kürt alimlere birlik çağrısı: Selahaddin ruhunun yeniden dirilmesine muhtacız Suriye Baş Müftüsü Rifai'den Kürt alimlere birlik çağrısı: Selahaddin ruhunun yeniden dirilmesine muhtacız
İtalya’dan İsrail’e nota İtalya'dan İsrail'e nota
Polis, üşüyen çocuğa kendi çorabını çıkarıp giydirdi Polis, üşüyen çocuğa kendi çorabını çıkarıp giydirdi

18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
18:06
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:37
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim ’’Gelirim yok’’ dedi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! ''Gelirim yok'' dedi
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
16:40
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası
DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 18:53:55. #7.11#
SON DAKİKA: Uganda'da Seçim Sonrası Gözaltılar Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.