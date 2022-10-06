Uganda devlet başkanın oğlu ve ordu komutanı, Giorgia Meloni'ye 100 inek karşılığında evlenme teklifinde bulundu - Son Dakika
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Uganda devlet başkanın oğlu ve ordu komutanı, Giorgia Meloni'ye 100 inek karşılığında evlenme teklifinde bulundu

06.10.2022 11:48

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nın oğlu ve ordu komutanı Muhuzi Kaibinrugaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İtalya'nın yeni başbakanı olmaya hazırlanan aşırı sağcı Giorgia Meloni'ye "100 inek karşılığında" evlenme teklifi etti. Yaşanan gelişmeler sonrası Uganda Devlet Başkanı Museveni, oğlu Kaibinrugaba'yı görevden aldı.

Uganda Devlet Başkanı'nın oğlu Muhuzi Kaibinrugaba paylaştığı tweet'lerde, İtalya'nın yeni başbakanı olmaya hazırlanan Giorgia Meloni'ye 100 inek karşılığında evlenme teklif etti. Kaibinrugaba, arkadaşı Uganda'nın İtalya Büyükelçisi mali Matsanti'yi evliliği ayarlaması için görevlendirdiğini yazdı.

"100 İNEĞİ GÜMRÜKTEN NASIL GEÇİRECEĞİM?"

Kainerugaba başka bir tweette ise "Sanırım Roma ile başlamalıyım ancak nasıl 100 ineği gümrükten geçireceğim" yazdı. Kainerugaba daha sonra hızla sildiği bir tweette ise İtalya'yı işgal etmekle tehdit etti.

GÖREVDEN ALINDI

İtalya'da yayılan ve Uganda'da tepki çeken tweetler üzerine Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, oğlunu görevden aldı. Museveni'nin oğlunun ilk sorun yaratan tweet'leri Meloni ile ilgili değildi.

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SON DAKİKA: Uganda devlet başkanın oğlu ve ordu komutanı, Giorgia Meloni'ye 100 inek karşılığında evlenme teklifinde bulundu - Son Dakika
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