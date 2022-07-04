Haberler için "Tamamen uydurma." diyen Kulayigye, Uganda'nın Etiyopya'ya sınır olmadığına ve haberlerde geçen Uganda Savunma Bakanı'nın isminin de doğru olmadığına dikkati çekti.

Kaynak: AA

Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uganda, Etiyopyalı isyancıları desteklediğine dair iddiaları reddetti - Son Dakika

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