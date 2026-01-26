Uganda Ordusu Somali'den Çekiliyor - Son Dakika
Uganda Ordusu Somali'den Çekiliyor

26.01.2026 17:38
Uganda Ordu Komutanı Kainerugaba, Somali'den çekilme planlarını duyurdu.

Uganda Ordu Komutanı Muhoozi Kainerugaba, ülkesinin Afrika Birliği Barış Gücü Misyonu kapsamında bulunduğu Somali'den yakında çekilebileceğini bildirdi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu da olan Muhoozi Kainerugaba, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Ordu Komutanı Kainerugaba paylaşımında, "Somali'de 19 yılın ardından bu ülkeden çok yakında tamamen çekilmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Uganda ordusu, 2007 yılından bu yana Afrika Birliği Barış Gücü Misyonu kapsamında Somali'de görev yapıyor.

Uganda askerleri, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadelede Somali hükümetine destek veren en uzun süreli yabancı birlikler arasında yer alıyor.

Kainerugaba, daha önce de Somali'deki askeri misyonun sürdürülmesine yönelik eleştirel açıklamalarda bulunmuş, özellikle uluslararası aktörlerin Somali politikasına ilişkin rahatsızlığını dile getirmişti.

Afrika Birliği yetkililerinden Kainerugaba'nın paylaşımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: AA

