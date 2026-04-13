Canel'den ABD'ye Savunma Mesajı
Canel'den ABD'ye Savunma Mesajı

13.04.2026 04:32
Küba Devlet Başkanı Canel, olası bir ABD işgaline karşı vatanlarını savunacaklarını belirtti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, olası bir ABD işgaline ilişkin "Eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz ve eğer ölmemiz icap ediyorsa ölürüz." dedi.

Amerikan NBC News televizyonunun "Meet the Press" programında konuşan Canel, ABD'nin Küba'yı işgal etmesi için hiçbir haklı gerekçesinin olmadığını söyledi.

Kübalıların vatanını ne pahasına olursa olsun savunacağını dile getiren Canel, "Vakti geldiğinde ABD'nin, Küba'ya karşı bir askeri saldırı başlatması, cerrahi bir operasyon yürütmesi ya da bir devlet başkanını kaçırması için hiçbir gerekçesi olacağına inanmıyorum. Çünkü ulusal marşımızda da dendiği gibi, vatan için ölmek, yaşamak demektir." diye konuştu.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

Kaynak: AA

