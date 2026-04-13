ABD Ordusu\'ndan Uyuşturucu Tekneye Saldırı

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen iki tekneye düzenlenen operasyonlarda en az 5 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

OPERASYON TALİMATI DOĞRUDAN KOMUTANDAN GELDİ

ABD, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında Doğu Pasifik’te tespit edilen iki tekneye yönelik saldırı düzenlediğini duyurdu. Operasyonun, SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan’ın talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

HEDEFTE “TERÖR ÖRGÜTÜ” BAĞLANTILI TEKNELER VARDI

SOUTHCOM açıklamasında vurulan teknelerin “terör örgütü” olarak sınıflandırılan yapılarla bağlantılı olduğu ifade edildi. Yetkililer, istihbarat verilerinin bu teknelerin Doğu Pasifik’teki bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotalarında aktif şekilde faaliyet yürüttüğünü doğruladığını açıkladı.

İKİ AYRI SALDIRI, 5 ÖLÜ

Operasyonun bilançosu da netleşti. İlk saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi ise sağ kurtuldu. İkinci saldırıda ise 3 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece toplamda en az 5 kişinin öldüğü bildirildi.

SAĞ KURTULAN İÇİN ARAMA KURTARMA BAŞLATILDI

ABD ordusu, ilk saldırıdan sağ kurtulan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldığını duyurdu. Açıklamada ayrıca operasyon sırasında hiçbir ABD askeri personelinin zarar görmediği vurgulandı.