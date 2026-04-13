ABD Ordusu\'ndan Uyuşturucu Tekneye Saldırı

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen iki tekneye düzenlenen operasyonlarda en az 5 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.
ABD, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında Doğu Pasifik’te tespit edilen iki tekneye yönelik saldırı düzenlediğini duyurdu. Operasyonun, SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan’ın talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
SOUTHCOM açıklamasında vurulan teknelerin “terör örgütü” olarak sınıflandırılan yapılarla bağlantılı olduğu ifade edildi. Yetkililer, istihbarat verilerinin bu teknelerin Doğu Pasifik’teki bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotalarında aktif şekilde faaliyet yürüttüğünü doğruladığını açıkladı.
Operasyonun bilançosu da netleşti. İlk saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi ise sağ kurtuldu. İkinci saldırıda ise 3 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece toplamda en az 5 kişinin öldüğü bildirildi.
ABD ordusu, ilk saldırıdan sağ kurtulan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldığını duyurdu. Açıklamada ayrıca operasyon sırasında hiçbir ABD askeri personelinin zarar görmediği vurgulandı.
