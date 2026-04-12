Goffman Mossad Direktörü Oldu

12.04.2026 22:30
Netanyahu, Tümgeneral Roman Goffman'ı Mossad'ın yeni direktörü olarak atadı. İtirazlar var.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun askeri sekreteri Tümgeneral Roman Goffman'ın, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın direktörlüğüne atandığı duyuruldu.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Tümgeneral Roman Goffman'ın Mossad Direktörü olarak atanmasının onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, eski İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı Asher Grunis başkanlığındaki komitenin onayının ardından Başbakan Netanyahu'nun Goffman'ın atanmasına ilişkin mektubu imzaladığı kaydedildi.

David Barnea'dan 2 Haziran'da görevi devralacak Goffman'ın 5 yıl Mossad'ın başında kalacağı belirtildi.

Netanyahu'nun, askeri sekreteri Roman Goffman'ı, Mossad'ın yeni direktörü olarak atama kararı almasının emniyet teşkilatı içinde itirazların yükselmesine sebep olduğu basına yansımıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, eski üst düzey Mossad yetkililerinin, Goffman'ın atanmasını, istihbarat geçmişi veya Mossad'ın temel faaliyetleri hakkında bilgisi olmadığı için eleştirdiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

