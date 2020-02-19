Uğur Tütüneker: "1 maç kaybettik diye yarıştan kopmadık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Uğur Tütüneker: '1 maç kaybettik diye yarıştan kopmadık' - Son Dakika Spor

Uğur Tütüneker: "1 maç kaybettik diye yarıştan kopmadık"

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Uğur Tütüneker, "Kimsenin endişesi olmasın.

Uğur Tütüneker:

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Uğur Tütüneker, "Kimsenin endişesi olmasın. 1 maç ile iddiayı kaybettik diye bir şey yok. Altınordu maçında o istekli, arzulu oyunu devam ettirmeye çalışacağız" dedi.


Mavi-lacivertli ekip, ligin 23. haftasında cumartesi günü saat 19.00'da evinde Altınordu ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Uğur Tütüneker, Bursaspor karşısında alınan mağlubiyeti değerlendirirken ligde iddialarının devam ettiğini vurguladı.


"İstediğimiz agresifliği veremedik"


Tütüneker, kaybettikleri Bursaspor maçına değinerek, "Bazen çok istediğiniz bazı şeyler olmayabilir. İlk yarı o istediğimiz agresifliği veremedik. İlk yarı kısır geçti. Hatalarımız var. Kontra ataktan golleri yeyince ikinci yarı golü bulduktan sonra baskılı oynasak yakalayabilirdik. İyi bir atmosfer vardı. Hem bizim hem de Bursaspor açısından" diye konuştu.


"İddiamız sürüyor"


Süper Lig'e çıkmak için iddialarının sürdüğünü kaydeden Tütüneker, "Onu bunu bırakalım. 12 haftamız var ve iddiamız sürüyor. Kimse oyuna gelmesin. Kendi kendimizi yemeyelim. Biz 4 maçta çok iyi performans sergiledik ama 5. maç böyle olabilir. İddiamız sürüyor. Altınordu ve Menemenspor maçına hazırlanıyoruz. Kimsenin endişesi olmasın. 1 maç ile iddiayı kaybettik diye bir şey yok. Altınordu maçında o istekli, arzulu oyunu devam ettirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.


"İstek ve arzuyla sahada olacağız"


Cumartesi günü oynanacak Altınordu maçında seyirci yasağı olmasının kendilerini üzdüğünü aktaran Uğur Tütüneker, şunları söyledi:


"Seyircimize alışmıştık ama yapacak bir şey yok. Bu maçta istek ve arzuyla sahada olmamız lazım. Bu haftadan sonra 6 günde 3 maç oynayacağız. Fikstür böyle. Bunu böyle atlatmamız lazım. Belki birileri 7 günde 3 maç oynayacak. Program yapılmış biz de buna uyacağız."


Altınordu maçının hazırlıklarını sürdüren Adana ekibi, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladığı antrenmanda düz koşu gerçekleştirdi. Pas organizasyonları ve şut çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışmalarıyla sona erdi. - ADANA

Uğur Tütüneker, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Koç: Mustafa Cengiz ile canlı yayına çıkmaya hazırız
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bazı şeyler VAR odasında kurgulanıyor Başakşehirli futbolcular, koronavirüsten riski nedeniyle havaalanında maske taktılar Balotelli'nin 18 yaşından küçük bir kızla birlikte olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli'den flaş Cem Yılmaz hamlesi!
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm
16:39 Adriana Lima, sosyal medyadan isyan etti: Türkiye'nin bilgisine, ben bekarım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 17:50:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uğur Tütüneker: "1 maç kaybettik diye yarıştan kopmadık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]