Uğur Tütüneker: "Bursaspor, taraftarıyla maçı kazanmayı istedi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Uğur Tütüneker: 'Bursaspor, taraftarıyla maçı kazanmayı istedi' - Son Dakika Spor

Uğur Tütüneker: "Bursaspor, taraftarıyla maçı kazanmayı istedi"

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bursaspor'a 2-1 mağlup olan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Uğur Tütüneker, "Bursaspor, taraftarıyla maçı kazanmayı istedi ve aldı" dedi.

Uğur Tütüneker:

TFF 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bursaspor'a 2-1 mağlup olan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Uğur Tütüneker, "Bursaspor, taraftarıyla maçı kazanmayı istedi ve aldı" dedi.


Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "İlk devre sahada değildik, çok temassız oynadık. Baskılı oynamayı istedik ama olmadı. Bursaspor daha istekliydi. Çıkışlarda iki top kaybettikten sonra goller yedik. Bursaspor daha istekliydi. Maçı istediler ve aldılar diyebiliriz. İkinci yarı golden sonra ümitlendik ama o baskıyı kuramadık. Oyundan hiç memnun değilim. Daha 12 tane maçımız var. Onları kazanıp bir üst lige çıkmaya çalışacağız. Atmosfer çok güzeldi. 30 bin üstünde seyirci vardı. Bursaspor, taraftarıyla maçı kazanmayı istedi ve başardı" ifadelerini kullandı. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:35 Kaynak: İHA
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