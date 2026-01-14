Uğurlu: Antalyaspor İyi Yolda - Son Dakika
Uğurlu: Antalyaspor İyi Yolda

Uğurlu: Antalyaspor İyi Yolda
14.01.2026 18:56
Teknik Direktör Sami Uğurlu, takımın istekli olduğuna ve daha iyi olacağına vurgu yaptı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Gençlerbirliği maçının ardından, "Takım iyi gidiyor, çok çalışıyor, çok istiyor. Bu isteklerini kaybetmedikleri sürece daha üzerine koyarak en iyi Antalyaspor'u ortaya çıkaracağız" dedi.

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Sami Uğurlu değerlendirmelerde bulundu.

Her maça kazanmak için çıktıklarını söyleyen Uğurlu, kadroda yapılan değişikliklerin lig programına bağlı olduğunu dile getirerek, "Kadro derinliği açısından baktığınız zaman bazı oyuncuları dinlendirmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü 4 gün sonra oynayacağımız çok önemli bir Kasımpaşa maçı var. Kazanmayı çok istiyoruz. Bu maçı da aynı şekilde kazanmak istiyorduk. Ama bunu en çok istememizin sebebi alacağımız puanlar değil, o kazanma alışkanlığının kazanılması. Oradaki özgüveni yukarıya taşıyabilmek için böyle maçları da kazanmak gerekiyor" diye konuştu.

"Takımın mücadele gücü, istek ve arzusu artıyor"

Takımın son dönemde yükselen oyun temposuna değinen Uğurlu, fizik kalite ve oyun disiplininin geliştiğini aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün oyunun daha çok hakimi olan, daha fazla pozisyon bulan, ikinci ve üçüncü bölgede daha çok kalan bir Antalyaspor vardı. Bizim önümüzde çok ciddi lig maçlarımız var. Özellikle sonuçlandırmada geliştirmemiz gereken yönlerimiz mevcut. Takımın mücadele gücü, istek ve arzusu artıyor, soyunma odasında da bunun altını çizdim. Çok daha üzerine koymamız gerekiyor tabii ki."

"Oraya da galibiyet için gideceğiz"

Yoğun antrenman yaptıklarını ve bu temponun takıma yük bindirdiğini ancak bunun gerekli olduğunu belirten Uğurlu, "Bizim istediğimiz oyunu oynayabilmek için antrenmanların da yüksek şiddette olması gerekiyor. İlk günlerde oyuncular zorlandı ama her geçen gün daha iyi gidiyorlar. Umarım Kasımpaşa maçından itibaren hem istediğimiz oyunu ortaya koyup hem de puanlar almaya başlayacağız. Oraya da galibiyet için gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"Duran toptan yediğimiz golle kaybettik"

Gençlerbirliği karşılaşmasını "kazanma alışkanlığı açısından önemli" bir fırsat olarak gördüğünü yineleyen Uğurlu, son dakikada yenilen golün üzücü olduğunu belirterek açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bu bir hazırlık maçı olsaydı istediğimiz oyunun büyük bölümünü almış olacaktık. Ancak duran toptan yediğimiz golle kaybettik. Takım iyi gidiyor, çok çalışıyor, çok istiyor. Bu isteklerini kaybetmedikleri sürece daha üzerine koyarak en iyi Antalyaspor'u ortaya çıkaracağız." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalyaspor, Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğurlu: Antalyaspor İyi Yolda - Son Dakika

SON DAKİKA: Uğurlu: Antalyaspor İyi Yolda - Son Dakika
