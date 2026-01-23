Uğurlu: Taraftar Desteği Kritik - Son Dakika
Uğurlu: Taraftar Desteği Kritik

23.01.2026 11:32
Antalyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, Gençlerbirliği maçı için taraftar desteğine ihtiyaç duyuyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, "Gençlerbirliği karşısında taraftarımıza çok iş düşüyor. Onlara çok ihtiyacımız var. Futbolcular, teknik ekip, yönetim inanıyor. Taraftarla bütün olduğumuzda bunu başarmak daha rahat, kolay olacak." dedi.

Uğurlu, AA muhabirine, takıma, şehre inanarak Antalyaspor'un teknik direktörlük koltuğuna oturduğunu söyledi.

İyi bir takıma sahip olduğunu düşündüğünü ifade eden Uğurlu, çok çalıştıklarını, eksikleri olduğunu ancak bu eksiklikleri giderirken maçlardan puanlar da almaları gerektiğini kaydetti.

Oyun stratejisi, moral ve motivasyon ile fiziksel olarak gelişmeleri için zamana ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Uğurlu, "Bu zamanı kazanarak elde edersek takım için büyük başarı olacak. Bu hafta Gençlerbirliği ile çok zor, kritik bir maç olacak. 17 maçımız da çok zor olacak aslında. Maç maç bakıyoruz. Kasımpaşa maçı bizim için çok değerliydi. Kazanmayı çok istemiştik, iyi de mücadele etmiştik ama olmadı. Oralarda kazanmak için biraz daha hem oyun hem de fiziksel olarak güçlü olmak gerekiyor. Her hafta daha iyiye gidiyoruz. İyi de çalışıyoruz." diye konuştu.

"Her bir taraftara ihtiyacımız var"

Gençlerbirliği maçına oyuncularının da 3 puana inanmış şekilde çıkacağını vurgulayan Uğurlu, "Gençlerbirliği karşısında taraftarımıza çok iş düşüyor. Onlara çok ihtiyacımız var. Futbolcular, teknik ekip, yönetim inanıyor. Taraftarla bütün olduğumuzda bunu başarmak daha rahat, kolay olacak. Her bir taraftara ihtiyacımız var. Onların desteğini hissetmek futbolcularımızın oyununu daha yukarıya taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Taraftara çıktıkları her maçta en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarının sözünü verdiğini dile getiren Uğurlu, şöyle konuştu:

"Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Futbolcuların birbirine inancı, bizim onlara inancımız çok fazla. Taraftarımızın da arkamızda olduğu zaman başarılı sonuçlar elde edeceğimizden kuşkumuz yok. Sonuna kadar mücadele eden bir takım izlettireceğiz. Geldiğimizde hem mental hem de fiziksel olarak çok aşağıda bir takım bulduk. Lig seviyesinin çok altında bir takım bulduk. Bu bizim bahanemiz asla değil. Sorumlu sonuna kadar ben olacağım. Bu sorumluluğu alarak buraya geldim. Fiziksel olarak çok yukarıya çıkmaya başladılar. Mental olarak da çok daha iyiler, sağlıklılar. Kendilerine inanmaya başladılar. Galibiyetler geldikten sonra bu inanç daha da artacak. Bu arttıkça da oyun anlamında daha yukarıya çıkacağız. O seviyelere geldiğimizde hem skor hem de oyun olarak bambaşka bir Antalyaspor izleyeceğiz."

"Kent, o güce ve potansiyele sahip"

Lig sonu için bir puan hedefinin olmadığını, maç maç düşündüklerini kaydeden Uğurlu, her maçın çok değerli olduğunu ifade etti.

Antalya'nın Avrupa'nın en gözde kentlerinden biri olduğuna dikkati çeken Uğurlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Antalya, milyonlarca turisti ağırlayan. bir kent. Bu kentte takımına inanan, seven çok fazla Antalyaspor taraftarı da var. Onları heyecanlandırmak ve işin içine sokmak gerekiyor. Maddi anlamda da güçlenmek gerekiyor. Antalyaspor camiası bunu hak ediyor. Dışarıda bakan birisi Antalyaspor gibi bir camia ve Antalya gibi bir şehrin Avrupa'ya hedeflemesi gerektiğini düşünür. Samsunspor ve Göztepe gibi kulüpler bunu hedefliyor. Antalyaspor'un da oralarda olması gerekiyor. Doğru planlamalarla düşme endişesi değil Avrupa'ya gitme heyecanı ile lige başlaması ve o şekilde götürmesi gerekiyor. Kent, o güce ve potansiyele sahip. Antalyaspor o seviyelere gelirse, kent de daha gözde bir şehir haline gelecek. Antalyaspor'un zamanla doğru yönetildiği takdirde o seviyelere rahatlıkla gelebileceğine inanıyorum."

Kaynak: AA

