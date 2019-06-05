Son Dakika Haberleri: Ukrayna, AKPM'de Rus parlamenterlere yeniden oy hakkı verilmesine şiddetle karşı çıkıyor
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Ukrayna, AKPM'de Rus parlamenterlere yeniden oy hakkı verilmesine şiddetle karşı çıkıyor

1 saat önce

Ukrayna, Kırım’ın tek taraflı ilhakının ardından Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) toplantılarına katılım ve oy hakkı askıya alınan Rus parlamenterlere yeniden Strasbourg yolunu açacak girişimlere karşı olduğu açıkladı.

Ukrayna, AKPM'de Rus parlamenterlere yeniden oy hakkı verilmesine şiddetle karşı çıkıyor, System.String[]
Ukrayna, Kırım'ın tek taraflı ilhakının ardından Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) toplantılarına katılım ve oy hakkı askıya alınan Rus parlamenterlere yeniden Strasbourg yolunu açacak girişimlere karşı olduğu açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Rusya'nın AKPM'ye geri dönüşünün Avrupa Konseyi'ne yönelik önemli güven kaybına yol açacağını söyledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:23 
Kırım, Avrupa Konseyi, Ukrayna, Dünya
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