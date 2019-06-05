Ukrayna, AKPM'de Rus parlamenterlere yeniden oy hakkı verilmesine şiddetle karşı çıkıyor
1 saat önce
Ukrayna, Kırım’ın tek taraflı ilhakının ardından Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) toplantılarına katılım ve oy hakkı askıya alınan Rus parlamenterlere yeniden Strasbourg yolunu açacak girişimlere karşı olduğu açıkladı.
Ukrayna
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:23
, Kırım
'ın tek taraflı ilhakının ardından Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi (AKPM) toplantılarına katılım ve oy hakkı askıya alınan Rus parlamenterlere yeniden Strasbourg yolunu açacak girişimlere karşı olduğu açıkladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin
, Rusya
'nın AKPM'ye geri dönüşünün Avrupa Konseyi'ne yönelik önemli güven kaybına yol açacağını söyledi.
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