Ukrayna'da yargılanan Rus asker: "Beni affetmeyeceğinizi biliyorum ama özür dilerim"

Ukrayna'daki savaşta silahsız bir Ukraynalı sivili öldürmekten yargılanan Rus asker Vadim Shishimarin, mahkemede öldürülen sivilin eşine, "Beni affetmeyeceğinizi biliyorum ama özür dilerim" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından 28 Şubat'ta Sumi kentinde silahsız bir Ukraynalı sivili Kalaşnikov tipi silahıyla öldüren 21 yaşındaki Rus askeri Vadim Shishimarin'in başkent Kiev'de yargılanmasına devam edildi. Dün başlayan mahkemenin ikinci duruşması bugün görülürken, öldürülen Ukraynalı sivilin eşi Katerina Shelipova duruşmada 62 yaşındaki Aleksandr Shelipov'un nasıl öldürüldüğünü anlattı. Eşinin kuyuya bakmak için evinden çıktığını söyleyen Shelipova, "Kocam kuyuya bakmaya gitmek için evden çıktı. Bu sırada bir silah sesi duydum. Kapıyı açtım ve elinde makineli tüfeği olan asker Vadim Shishimarin'i gördüm. Bu sırada saklandım ve arabanın gitmesini bekledim. Daha sonra kapıyı açtığımda kocamın orada öldüğünü gördüm" dedi.

Öldürülen Ukraynalı sivilin eşi, Rus askerinin bu sırada üzerinde askeri kamuflajı değil sivil kıyafetler bulunduğunu da sözlerine ekledi. Vadim Shishimarin, Katerina Shelipova mahkemede ifade verdiği sırada, "Beni affetmeyeceğinizi biliyorum ama özür dilerim" dedi. Duruşma yarına ertelendi.

Kiev'deki davada mahkeme savcısı Rus askeri için ağırlaştırılmış müebbet talebini yineledi. Mahkeme heyeti, savcının talebi sonrasında bugünkü ifade ve delillerin incelenmesi ve bu yönde karar alınabilmesi için duruşmayı yarın yerel saatle 11.00'e erteledi. - MOSKOVA