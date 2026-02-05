Ukrayna'dan Rusya'ya Füze Saldırısı

Ukrayna ordusunun, Rusya'da "Oreşnik" orta menzilli hipersonik balistik füzelerinin de fırlatıldığı "Kapustin Yar" poligonuna uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlediği öne sürüldü.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına ait sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın güneyindeki Astrahan bölgesinde bulunan "Kapustin Yar" poligonunda "Oreşnik" tipi orta menzilli hipersonik balistik füzelerin fırlatma alanına ocak ayında hava saldırısı yapıldığı iddia edildi.

Saldırıda, Ukrayna'nın geliştirdiği "Flamingo" tipi füzenin de kullanıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna Savunma Kuvvetleri Ocak 2026'da, Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Kapustin Yar poligonunda orta menzilli, kıtalararası balistik füzelerin fırlatma öncesi hazırlıklarının yapıldığı hangar tipi binalardan oluşan bir komplekse, Ukrayna yapımı uzun menzilli taarruz silahları, özellikle de FP-5 Flamingo tipi füzeleri kullanarak bir dizi başarılı saldırı düzenledi."