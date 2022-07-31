Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Donetsk bölgesi için "zorunlu" tahliye emri - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Donetsk bölgesi için "zorunlu" tahliye emri

31.07.2022 11:41
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Donetsk bölgesi için "zorunlu" tahliye emri

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin doğusunda en yoğun çatışmaların olduğu Donetsk bölgesi için "zorunlu" tahliye kararı verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin doğusunda en yoğun çatışmaların olduğu Donetsk bölgesi için "zorunlu" tahliye kararı verdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Donetsk'ten zorunlu tahliyenin hükümet kararı olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, tahliyeyle ilgili her şeyin planlandığını ifade etti.

Hem lojistik hem ödeme noktasında destek ve yardım sağlanacağını kaydeden Zelenskiy, tahliye konusunda kararsız olanların karar vermesi gerektiğini belirtti.

Devlet Başkanı Zelenskiy, kararsızlara yönelik olarak "Gidin, yardım edeceğiz." ifadesini kullandı.

Birçok kişinin bölgeden ayrılmayı reddettiğini ancak bunun gerçekten yapılması gerektiğine dikkati çeken Zelenskiy, "Ne olursa olsun. Bana güvenin." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırı düzenlediği Ukrayna'da sıcak çatışmalar Donetsk cephe hattında sürüyor.

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Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Hükümet, Donetsk, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Donetsk bölgesi için 'zorunlu' tahliye emri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Donetsk bölgesi için "zorunlu" tahliye emri - Son Dakika
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