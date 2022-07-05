Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Belarus'un savaşa girmeyeceğine inanıyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Belarus'un Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dahil olabileceğine yönelik provokasyonların bulunduğuna işaret ederek, "Belarus'un savaşa girmeyeceğine inanıyoruz." dedi.

Ukrayna Devlet Haber Ajansı Ukrinform'un haberine göre, Zelenskiy, The Economist'in 26.Yıllık Hükümet Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu.

Zelenskiy, gerçekleri açıkça konuşmaları gerektiğini belirterek, "Belarus topraklarından Ukrayna'ya çok sayıda çeşitli menzillerde roketler fırlatıldı. Fakat bunun Belarus halkının kararı olmadığını anlıyoruz ve Belarus halkının bu savaşa dahil olmamak için her şeyi yapması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Bu konuda sorumluluk sahibi insanların sessiz kalmaması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "'Bu atışları biz değil bizim topraklarımızdan Rusya Federasyonu yapıyor' diyemeyiz. Bence bu haksızlık." diye konuştu.

Zelenskiy, Belarus'un ülkesine karşı savaşa dahil olabileceğine yönelik provokasyonlara işaret ederek, "Ama yine de Belarus'un bu savaşa girmeyeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.